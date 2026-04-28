Volume de tráfego do "corredor central" do trem de carga China-Europa ultrapassou 1.500 viagens

CGTN – Até 27 de abril, o volume de tráfego do "corredor central" do trem de carga China-Europa atingiu 1.515 viagens, transportando 144.900 TEUs de carga, representando crescimentos de 19,7% e 12,3%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O porto de Erenhot, sendo o único de entrada e saída do "corredor central" da linha, opera atualmente 75 rotas, conectando mais de 70 pontos em mais de 10 países da Europa.

A estrutura das categorias de carga tem sido continuamente otimizada nesse processo, produtos de alto valor agregado como veículos de nova energia e seus componentes, equipamentos mecânicos de alta gama e eletrodomésticos, têm aumentado sua participação ano após ano.

Para apoiar a construção da zona de livre comércio da China na Mongólia Interior, os departamentos ferroviários têm colaborado estreitamente com a alfândega e outros órgãos, reduzindo o tempo de liberação alfandegária no porto para cerca de 30 minutos.

Fonte: CMG