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      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

      Nathalia Urban
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      China concederá tarifa zero a países africanos com relações diplomáticas

      A medida entrará em vigor em 1º de maio, beneficiando todos os países africanos que mantêm relações com a China

      China e África fortalecem cooperação pela paz e o desenvolvimento

      247 - A partir de 1º de maio, todos os países africanos com relações diplomáticas com a China serão beneficiados com a tarifa zero, conforme anunciado por autoridades chinesas nesta terça-feira (29).

      A decisão de estender esse tratamento de tarifa zero visa fortalecer ainda mais os laços comerciais e diplomáticos da China com os países africanos. Essa medida reflete o compromisso de Pequim em promover um ambiente de comércio livre e favorável ao desenvolvimento mútuo, ao mesmo tempo em que consolida suas relações com o continente africano.

      Essa política de tarifas reduzidas é vista como uma oportunidade significativa para os países africanos expandirem seus mercados e atraírem mais investimentos. A expectativa é que a iniciativa contribua para o crescimento econômico e para a diversificação das exportações desses países para a China, uma das maiores economias do mundo.

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