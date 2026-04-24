VLI investe R$ 80 milhões para ampliar capacidade no Porto de Itaqui

247 - A VLI iniciou um novo ciclo de investimentos para ampliar a capacidade operacional do Terminal Portuário São Luís (TPSL), no Maranhão, com foco no escoamento de grãos pelo Corredor Norte. O projeto, que prevê aporte de R$ 80 milhões, busca atender à crescente demanda da região do Matopiba, formada por áreas do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, e elevar a eficiência logística no Porto de Itaqui.

Segundo a companhia, as obras incluem melhorias estruturais relevantes, como a ampliação da infraestrutura ferroviária e da linha de embarque do terminal, com o objetivo de otimizar o fluxo de cargas e reduzir gargalos operacionais.

Com a recapacitação, a capacidade de expedição marítima do TPSL deverá passar de 3 mil toneladas por hora para até 3.700 toneladas por hora, um aumento de cerca de 23%. Já o escoamento interno de grãos, no trajeto entre ferrovia e porto, poderá alcançar até 2.000 toneladas por hora, avanço estimado em aproximadamente 33%.

A expectativa da VLI é concluir as intervenções no primeiro trimestre de 2027. De acordo com a empresa, o objetivo central do investimento é fortalecer a competitividade logística dos clientes da região e dar suporte ao crescimento do agronegócio brasileiro.

O diretor de Planejamento, Engenharia e Tecnologia da companhia, Alessandro Gama, destacou o papel estratégico da iniciativa. “Esses investimentos atendem ao compromisso da VLI de aumentar a capacidade de movimentação de carga no Porto do Itaqui e reforçam nossa missão de apoiar o crescimento do agronegócio brasileiro”, afirmou.

O Terminal Portuário São Luís é considerado peça-chave do Corredor Norte da VLI, estrutura que integra ferrovias, terminais e o porto para o transporte de grãos, celulose, combustíveis e ferro-gusa. No último ano, o corredor movimentou cerca de 15 bilhões de toneladas por quilômetro útil (TKU), com crescimento de 4,1% em relação ao período anterior.

Além do terminal em São Luís, o sistema logístico conta com três unidades integradoras: Porto Franco, no Maranhão, e Porto Nacional e Palmeirante, no Tocantins. Essas estruturas são responsáveis por dar suporte ao fluxo de cargas provenientes, sobretudo, da região do Matopiba.

Em 2025, o TPSL movimentou quase 5,8 milhões de toneladas apenas pelo Berço 105, registrando alta de 4,1% na comparação anual. O desempenho reforça a pressão por ampliação da capacidade logística na região, impulsionada pelo avanço da produção agrícola.