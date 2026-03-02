XP e Rico lançam crédito consignado privado para clientes CLT

247 - A XP anunciou na segunda-feira (2) o lançamento do crédito consignado privado voltado a trabalhadores com carteira assinada sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A nova modalidade amplia o portfólio bancário da instituição e passa a integrar a estratégia de oferta de serviços financeiros para além dos investimentos.

Segundo a companhia, o produto foi estruturado para proporcionar maior previsibilidade ao orçamento do cliente, com contratação totalmente digital e parcelas fixas, definidas de acordo com o salário registrado em carteira e descontadas diretamente na folha de pagamento. O primeiro vencimento ocorre em até 60 dias após a contratação.

De acordo com a XP, as condições do crédito variam conforme o perfil do cliente e seu relacionamento com o ecossistema da empresa. Investidores que já utilizam a plataforma podem ter acesso a taxas consideradas entre as mais competitivas do mercado. Valores e prazos são definidos a partir da análise do cliente e da empresa empregadora, em um processo integralmente digital.

O head de produtos de crédito da XP, Felipe Colin, afirmou que o objetivo é oferecer uma proposta competitiva para o produto, integrando o crédito ao planejamento financeiro do investidor e à ampliação das soluções disponíveis no ecossistema da companhia.

A criação do consignado privado está alinhada à estratégia da empresa de ampliar sua presença no segmento de serviços financeiros. Atualmente, o ecossistema da XP reúne conta digital, cartões com Investback, seguros, previdência privada, consórcio e diferentes modalidades de crédito. A proposta é centralizar a vida financeira do cliente em uma experiência integrada.

Com a nova modalidade, a prateleira de crédito da XP passa a incluir crédito com garantia de imóvel, crédito com garantia de investimentos, crédito pessoal sem garantia e crédito consignado privado. A empresa sustenta que o crédito pode ser utilizado como ferramenta de preservação patrimonial, ao permitir acesso a recursos sem a necessidade de liquidar a carteira de investimentos.

Como próximo passo, a companhia prevê o lançamento de uma solução de crédito imobiliário, ampliando a oferta dentro do segmento.

O consignado privado também será disponibilizado na Rico, marca do grupo voltada ao investidor de varejo. A iniciativa amplia o alcance da solução para clientes em diferentes estágios de maturidade e patrimônio. Segundo a XP, o crédito integra a jornada do investidor e deve ser ajustado ao momento e às necessidades de cada cliente, com decisões baseadas em perfil, histórico e relacionamento.