As principais tendências do Instagram em 2023 que você precisa saber!

Desde sua criação em 2010, o Instagram passa por constantes atualizações para acompanhar as demandas de seus seguidores, traçando sempre estratégias e expansões para concorrer com aplicativos rivais que surgem ao longo dos anos.

Além da crescente preocupação do Instagram com que os seus usuários tenham seguidores reais , eles vem acompanhando as principais tendências de outras redes sociais. Confira neste artigo, o que esperar do Instagram em 2023.

Instagram até 2022

No primeiro momento, o Instagram tinha seu acesso limitado a usuários da Apple, especificamente para os iPhones.

Dois anos após seu lançamento, foi disponibilizada a versão para Androids. As duas versões contavam com uma configuração simples, com publicação de imagens em proporção quadrada com seleção de filtros artísticos.

Os anos se passaram e o app derrubou algumas de suas restrições, liberando o compartilhamento de fotos e vídeos com formatos variados.

Em 2016 o Snapchat se popularizou com vídeos curtos que permaneciam por 24 horas. Pressionado pela alta procura do aplicativo rival, o Instagram lançou no mesmo padrão vídeos curtos e com duração de 1 dia.

A estratégia de lançamento foi bem recebida e abriu portas para mais ferramentas, como transmissões de vídeo ao vivo. Assim, ano após ano, o aplicativo se reorganiza para trazer novas estruturas de funcionamento.

No ano de 2022, o Instagram investiu em vídeos Reels, baseados no rival TikTok, o que provocou uma popularização desse novo modelo de vídeos, fazendo com que expandisse sua variedade de funções.

Entender como a rede social atua, as regras que regem seu algoritmo e sua tendência anual é importante para adquirir um bom desempenho e se destacar no mercado digital.

Já não é novidade que o Instagram se tornou uma das principais redes sociais do mundo, sendo a terceira mais utilizada, perdendo apenas para youtube e whatsapp, ultrapassando 1 bilhão de seguidores ativos em sua plataforma abraçando várias alternativas desde vendas online à conteúdos de vídeos tutoriais, lives, dentre outras.

Toda essa visibilidade fez da rede social, também, uma das mais procuradas pelas marcas e diversas empresas, para conversar com seu público, baseando-se na inteção de se tornarem cada vez mais presentes.

O que devemos esperar para o ano de 2023?

O aplicativo liberou em sua pesquisa anual “The 2023 Instagram Trend Report” no qual ajunta as principais questões que impulsionaram e moldaram a cultura da rede neste ano.

Presume que ela seja o palco de muitas novidades e novas tendências, incluindo alternativas sustentáveis para moda e beleza, apoio às mais diversas causas ambientais, alimentares, fortalecimento do metaverso, uso do digital como plataforma para ganhar dinheiro, crescimento do social commerce e, monetização da rede, até mesmo, palco para raves.

Vamos abordar cada ponto para saber como as marcas podem aproveitar dessa oportunidade e se sobressair na plataforma durante esse período:

Preocupação com o meio ambiente

Mudanças na linguagem relacionada ao meio ambiente será necessário pois os consumidores da rede não querem mais ouvir e ler apenas sobre “sustentabilidade e ecologicamente correto”. Eles desejam ver ações que criem impacto visando que as marcas priorizem as pessoas e o planeta ao invés do lucro. Portanto, as empresas devem estar atentas para a nova dinâmica do mercado digital.

Conteúdo de beleza e moda

Seguindo o mesmo padrão, os conteúdos sobre moda e beleza, deverão se alinhar às novas demandas que surgiram.

Grande parte dos usuários da rede, são de jovens da geração Z que estão cada vez mais conscientes sobre o meio ambiente e alterações climáticas. O que os leva a refletir sobre produtos menos agressivos à natureza, com menor impacto ecológico.

O mesmo padrão também é direcionado aos looks, os jovens optam por peças de vestuário mais antigas, incentivando uma tendência sustentável e o reaproveitamento de materiais. Tendo também como entendimento que essa parcela dos usuários da rede expressa sua personalidade com a criação de looks como forma de se auto expressarem.

Conteúdo de comida e culinária

Um dos pontos fortes dessa tendência é sobre a gastronomia visto que, segundo o relatório, 68% dos perfis no Instagram se aventuram para conhecer novas culturas por meio da gastronomia. Deste modo, a rede servirá para aproximar e apresentar culturas mais distantes tendo como porta de entrada a gastronomia.

Os profissionais da área gastronômica e nutrição poderão se aventurar nesse conteúdo com a elaboração de vídeos criativos de comidas agregado à experiências musicais enquanto navegam na rede. Ou seja, adicionar sons diferentes aos pratos elaborados de cada cultura estará em alta.

Fortalecimento do Metaverso

Os jovens planejam criar mundos novos, por meio do metaverso , para expressar suas individualidades, com o intuito de promover a igualdade nos espaços digitais. Baseado no levantamento que a pesquisa realizou, 67% destes jovens acreditam que os avatares devem trazer um aumento de variedades de corpo, roupas e tons de pele, até 2023.

Conteúdo de viagens e aventuras

Os conteúdos sobre viagens e aventuras continuarão em alta para o ano de 2023. Levando em consideração toda a temática para esse ano na plataforma. Como por exemplo, meio ambiente, reutilização, sustentabilidade na prática, causas sociais, dentre outras, entende-se que os conteúdos sobre viagens podem ser relacionados a essa nova demanda para o alcance de maior público.

Crescimento do social commerce

Desde 2020, com a pandemia, às compras ao vivo pelos aplicativos, tornaram-se cada vez mais fortes. As lives no Instagram e Youtube para compartilhar temas comerciais se tornaram parte do dia a dia. A tendência é que a plataforma lance alguma novidade para o social commerce visto que ainda não possui um recurso próprio.

Monetização da rede

Neste ano, os jovens planejam adquirir novas habilidades para transformar projetos que gerem rendas por meio da monetização de conteúdo. Para isso, muitos procuram esse ano para se aperfeiçoarem, aumentando seu conhecimento sobre a área financeira.

Experiências presenciais

Para essa nova tendência, os encontros presenciais serão a grande aposta.

Supõem-se que grande parte dos usuários dessa geração encontrem interessados em participar de conhecimentos presenciais, com reuniões e encontros.

Uma grande oportunidade para influenciadores e comunidades de fãs que poderão reunir e compartilhar vivências fora das telas. Toda essa nova configuração trará um aumento para comunidades formadas de criadores e fãs. Mostrar a vida real, e as experiências fora da tela, incluindo vulnerabilidade, também será um grande diferencial para aumento de engajamento.

A pesquisa aponta que novos formatos presenciais estão em alta como os podcasts, 40% afirma que se interessam em ouvir podcasts de seus criadores favoritos.

Vale também ressaltar que outros conteúdos como vídeos de animais de estimação, vídeos curtos e engraçados, histórias e lives, continuarão em alta.

Sabendo sobre as principais atualizações para esse ano, tendo em vista um maior aumento na relação empresas e consumidores, você está apto para mergulhar em sua criatividade para elaboração de excelentes conteúdos como forma de divulgação. Mãos à obra!

