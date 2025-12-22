Aliados de Lula projetam Haddad na Casa Civil em cenário de reeleição

247 - Lideranças do PT já trabalham com a possibilidade de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumir a chefia da Casa Civil em um eventual quarto mandato do presidente Lula, numa eventuak reeleição em 2026.

De acordo com apuração do jornalista Igor Gadelha, do Metrópolés, integrantes do partido, a movimentação teria como objetivo manter Haddad ainda mais próximo de Lula no Palácio do Planalto, fortalecendo sua projeção nacional e preparando o ministro para ser apresentado como sucessor do presidente nas eleições de 2030, quando Lula não poderá mais disputar um novo mandato.

Haddad é considerado um dos quadros históricos do PT e tem trajetória consolidada em diferentes áreas da administração pública. Nos dois primeiros governos Lula, ele comandou o Ministério da Educação, cargo que ocupou até o início da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2012, deixou o MEC para disputar a Prefeitura de São Paulo.

No atual terceiro mandato de Lula, Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda, tornando-se uma das figuras centrais da política econômica do governo. Na semana passada, o ministro anunciou que deixará a pasta até fevereiro do próximo ano para coordenar a campanha de Lula à reeleição em 2026.

Apesar da projeção de parte das lideranças petistas em torno da Casa Civil, Lula teria outra estratégia para o aliado. Segundo a coluna, o presidente prefere que Haddad dispute o governo de São Paulo ou uma vaga no Senado em 2026, com o objetivo de servir como principal palanque eleitoral no estado que concentra o maior colégio eleitoral do país.

A definição sobre o futuro político de Haddad, no entanto, deve depender do cenário eleitoral e das articulações internas do PT nos próximos meses, especialmente diante da centralidade de seu papel tanto no governo quanto no projeto de reeleição de Lula.