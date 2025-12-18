Haddad confirma que deverá deixar comando da Fazenda até fevereiro

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou publicamente que deve deixar o comando da pasta até fevereiro. Segundo ele, a data exata ainda será definida após o retorno das férias, previsto para depois do dia 11 de janeiro, quando pretende conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a transição no Ministério da Fazenda. O ministro destacou que a antecipação da mudança é importante para garantir a continuidade administrativa em um período decisivo da agenda econômica. As informações são do jornal O Globo.

Saída antes do prazo legal

Haddad afirmou que a transição deve ocorrer antes do prazo de desincompatibilização eleitoral, fixado para abril, ressaltando a necessidade de alguém assumir o comando da pasta diante das demandas do início do ano. “Eu acredito que é antes do prazo de desincompatibilização (abril). Seria bom que alguém pudesse tomar as rédeas aqui, porque você tem o decreto de execução orçamentária, tem a preparação da LDO, uma série de providências a serem tomadas”, declarou o ministro.

Evitar constrangimentos na sucessão

Questionado sobre a possibilidade de defender um nome para substituí-lo, Haddad disse que prefere não causar constrangimentos ao presidente da República. Ele evitou comentar se tem apoiado o nome do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e destacou o trabalho coletivo dentro do ministério.

“Eu sou uma pessoa que não despacho sozinho. Eu gosto de promover as pessoas que trabalham comigo. Eu as levo comigo todo canto, porque eu acho que elas são melhores do que eu. Então, eu tenho orgulho, todo mundo sabe, eu tenho orgulho das pessoas que trabalham aqui. Eu levo eles para os despachos todos, porque eu quero que o presidente os conheço”, afirmou Haddad, acrescentando que seus secretários frequentemente o substituem em reuniões oficiais.

Conversa com Lula e planos para 2026

Na semana passada, Haddad havia afirmado que já tratou com Lula sobre seus planos para o cenário eleitoral de 2026. Segundo o ministro, ele deixou claro que não pretende disputar eleições no próximo ano, mas manifestou o desejo de colaborar com a campanha de reeleição do presidente.

De acordo com Haddad, a reação de Lula foi positiva. O ministro relatou que o presidente teve uma postura “muito amigável” e afirmou que respeitaria qualquer decisão tomada pelo chefe da equipe econômica.

Pressão do PT em São Paulo

Apesar da posição declarada de Haddad, dirigentes do Partido dos Trabalhadores seguem defendendo que ele concorra a um cargo majoritário em São Paulo, seja ao Senado ou ao governo estadual. Outro nome citado internamente é o do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), lembrado tanto para o Executivo paulista quanto para uma vaga no Senado. Alckmin já governou São Paulo por quatro mandatos e mantém boa relação com prefeitos do interior do estado.