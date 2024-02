Após aproximação com Tarcísio, Lula acena a Cláudio Castro

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) fez acenos ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmando que o governo federal irá trabalhar em conjunto com a administração estadual apesar de eventuais diferenças ideológicas.

Segundo Lula, o compromisso maior dos políticos deve ser trabalhar em prol do bem-estar da população. Ele também prometeu grandes investimentos no estado, citando a indústria naval.

"As eleições definitivamente acabaram, e a gente tem que trabalhar juntos, presidente; governo federal, governo estadual e prefeitura, para que a gente possa fazer aquilo para que nós fomos eleitos. Gostando ou não gostando, nós temos um compromisso maior, e o compromisso maior é trabalhar por esse povo, independente de coloração partidária, de bandeira política. Nosso papel é trabalhar para essas pessoas", disse Lula em cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, em Magé, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (6).

"Eu duvido que um presidente investiu mais no Rio de Janeiro do que eu investi de 2003 a 2010. Vamos investir mais do que qualquer outro presidente investiu", disse Lula.

As declarações ocorrem após a aproximação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No estado, o presidente anunciou obras do túnel imerso que ligará Santos a Guarujá, incluídas no Novo PAC e que terão investimento de R$ 5,8 bilhões.

