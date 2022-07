'Bolsonaro cometeu crime de traição e anunciou que vai dar um golpe', diz Dilma Rousseff

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se pronunciou nesta terça-feira (19) pelo Twitter após Jair Bolsonaro (PL) promover um encontro com embaixadores na segunda-feira (18) no Palácio da Alvorada para disseminar informações falsas sobre as urnas eletrônicas e atacar o sistema eleitoral brasileiro e as instituições.

Para Dilma, Bolsonaro cometeu crime de traição e anunciou que tentará dar um golpe de Estado neste ano.

Além disso, o gesto, segundo a ex-presidente, deixa claro que o chefe do Executivo sabe que perderá a eleição para o ex-presidente Lula (PT).

Dilma também cobrou uma reação por parte das instituições. "Bolsonaro cometeu ontem um ato de traição ao Brasil. É a 1ª vez que um presidente convoca o mundo para anunciar que vai dar um golpe. Com este ato, Bolsonaro confessa que vai perder a eleição para Lula. Até quando as instituições serão complacentes com essa vergonha autoritária?".

