Brasil retorna ao G7 levando a voz do Sul Global, afirma Lula

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (15) que o Brasil retorna ao G7 "levando a voz do Sul Global" e reafirmando seu compromisso com a paz, o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a construção de uma ordem internacional mais justa.

A declaração foi feita em mensagem divulgada durante a participação do presidente brasileiro na Cúpula do G7, em Evian, na França, segundo informou a RT Brasil. Lula agradeceu ao presidente francês, Emmanuel Macron, pelo convite para participar do encontro, classificado por ele como um "importante espaço de diálogo".

Brasil volta ao centro do debate global

Ao comentar a presença brasileira na cúpula, Lula destacou que o país retoma sua atuação em fóruns internacionais de alto nível com uma agenda voltada à defesa dos interesses dos países em desenvolvimento. Para o presidente, o retorno do Brasil ao G7 ocorre com o objetivo de apresentar as preocupações e propostas do Sul Global em temas como paz, sustentabilidade, comércio internacional e redução das desigualdades.

A mensagem de Lula reforça a linha diplomática adotada pelo governo brasileiro desde o início de seu mandato: ampliar a presença do Brasil nos grandes debates globais, defender o multilateralismo e buscar maior equilíbrio nas relações internacionais.

Segundo o presidente, o Brasil participa do encontro reafirmando seu compromisso com a construção de "um mundo mais justo". A formulação sintetiza a posição brasileira em um momento de disputas comerciais, tensões geopolíticas e debates sobre o papel das economias emergentes na governança global.

Cúpula ocorre em meio a tensões comerciais

A presença de Lula na França ocorre em um contexto de tensão comercial com os Estados Unidos. Um dos temas que cercam a agenda internacional brasileira é a possibilidade de aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, medida que poderia afetar setores importantes da economia nacional.

Apesar do ambiente de pressão, não há expectativa de encontro entre Lula e Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, durante a cúpula. A agenda do presidente brasileiro está concentrada em debates sobre crescimento econômico equilibrado, parcerias internacionais e desenvolvimento global.

A participação do Brasil no G7 também ocorre em um momento no qual o governo Lula busca fortalecer relações com diferentes polos de poder, mantendo diálogo com países desenvolvidos sem abrir mão da defesa de uma ordem internacional mais representativa e menos desigual.

Encontros bilaterais na agenda

Além das discussões multilaterais, Lula também cumpre compromissos bilaterais durante a cúpula. Mais cedo, o presidente teve uma reunião com o presidente da Suíça, Guy Parmelin. Também está previsto um encontro com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, de acordo com informações citadas pelo Poder360.

Essas conversas fazem parte da estratégia brasileira de ampliar parcerias políticas e econômicas em diferentes regiões, especialmente em temas como desenvolvimento sustentável, investimentos, comércio, transição energética e cooperação internacional.

Sul Global ganha centralidade na diplomacia brasileira

Ao afirmar que o Brasil retorna ao G7 levando a voz do Sul Global, Lula procura reposicionar o país como interlocutor entre economias desenvolvidas e países em desenvolvimento. A expressão tem sido usada pelo governo brasileiro para defender maior participação de nações da América Latina, África e Ásia nas decisões globais.

A defesa do multilateralismo também aparece como eixo central da política externa brasileira. Para o governo Lula, organismos internacionais e fóruns de diálogo devem refletir melhor a realidade contemporânea, marcada pela ascensão de novas potências e pela necessidade de respostas coordenadas a crises climáticas, econômicas e sociais.

Nesse sentido, a participação brasileira no G7 é vista pelo Palácio do Planalto como uma oportunidade de apresentar propostas voltadas à paz, ao desenvolvimento sustentável e à redução das desigualdades internacionais.

Brasil busca ampliar protagonismo internacional

O retorno do Brasil ao G7 ocorre em um momento de tentativa de reconstrução do prestígio internacional do país. Desde o início do governo, Lula tem buscado recolocar o Brasil como ator relevante em negociações sobre clima, comércio, segurança alimentar, combate à pobreza e reforma das instituições multilaterais.

A presença na cúpula de Evian reforça essa estratégia. Ao lado de líderes de algumas das maiores economias do mundo, Lula busca afirmar que os desafios globais não podem ser enfrentados apenas a partir da perspectiva das potências tradicionais.

Para o presidente, a inclusão da voz do Sul Global nos debates internacionais é condição essencial para a construção de soluções mais equilibradas. Essa posição dialoga com a defesa brasileira de uma ordem multipolar, na qual países em desenvolvimento tenham maior peso nas decisões sobre o futuro da economia global, da paz e da sustentabilidade.

Com a participação no G7, Lula procura consolidar a imagem de um Brasil ativo, diplomático e comprometido com o diálogo internacional, sem abandonar a defesa dos interesses nacionais e das demandas históricas dos países do Sul Global.