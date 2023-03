Dino descarta reforço policial fora do aeroporto de Brasília para o retorno de Bolsonaro ao Brasil

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , declarou nesta terça-feira (28) em audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que não vai atender ao pedido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para colocar à disposição de Jair Bolsonaro uma reforço policial especial nos arredores do Aeroporto de Brasília nesta quinta-feira (30), data marcada para o retorno do ex-ocupante do Planalto ao Brasil.

Segundo o ministro, “não cabe à Polícia Federal fazer a segurança fora dos limites do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck”. "No aeroporto, sim, nós faremos", disse o ministro.

O pedido foi lembrado pelo deputado bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) que disse temer “um novo 8 de janeiro” caso a PF não garanta a segurança.

“A Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. Eu lamento, mas eu não posso atender ao seu pedido de descumprir a lei. Quem faz o policiamento fora do aeroporto é a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). E como o senhor disse literalmente, ‘não queremos mais quebra-quebra’. Então é uma questão do líder e dos liderados se comportarem que eu acho que nem vai ser preciso de polícia lá”, respondeu o ministro após explicar que a função da PF é de polícia judiciária, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal.

