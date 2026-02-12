Fachin convoca ministros do STF e apresenta relatório da PF que cita Toffoli

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, convocou nesta quinta-feira (12) uma reunião com os demais integrantes da Corte para apresentar o relatório da Polícia Federal (PF) sobre dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações foram divulgadas pelo G1. O documento menciona o nome do ministro Dias Toffoli.

No encontro, Fachin também deve comunicar aos colegas o teor da resposta enviada por Toffoli, relator do caso Master, a respeito das informações reunidas pela PF. Segundo o Supremo, o relatório já foi encaminhado pelo presidente da Corte à Procuradoria-Geral da República (PGR) para manifestação.

O celular de Vorcaro foi apreendido na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro. O relatório foi entregue a Fachin na segunda-feira (9) pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e contém menções a Toffoli.

Após a divulgação do conteúdo, o gabinete do ministro divulgou nota classificando as referências a seu nome como “ilações” e afirmando que não há motivo para alegação de suspeição no caso — situação que, se reconhecida, implicaria seu afastamento da relatoria.

Em nova manifestação pública nesta quinta-feira, Toffoli admitiu ser sócio da empresa Maridt, que vendeu o resort Tayayá, no Paraná, a fundos ligados ao Master. No mesmo comunicado, negou amizade com Daniel Vorcaro e afirmou que não recebeu pagamentos do empresário. Interlocutores relataram que, na resposta a Fachin, o ministro sustentou não ver conflito de interesses.

Também nesta quinta, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou representação na PGR para que o órgão peça ao STF a declaração de suspeição de Toffoli e seu afastamento imediato da relatoria do inquérito que apura fraudes bilionárias no Banco Master.