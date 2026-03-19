Gilmar Mendes afirma que Brasil deve reconhecimento a Moraes

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feira (19) que o Brasil tem uma dívida com o colega Alexandre de Moraes. A declaração foi feita durante a abertura da sessão plenária da Corte e ocorre em meio a uma crise de imagem envolvendo investigações relacionadas ao Banco Master. As informações foram publicadas pela Folha de S.Paulo.

No discurso, o decano saiu em defesa da trajetória de Moraes, que completa nove anos como ministro do STF no próximo domingo (22). Em tom elogioso, Gilmar destacou a atuação do colega ao longo do período e sua resistência diante de pressões e controvérsias.

"O Brasil tem uma dívida para com vossa excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo", afirmou Gilmar Mendes durante a sessão.

O pronunciamento ocorre em um contexto de desgaste para integrantes da Corte, especialmente Moraes e Dias Toffoli, citados em investigações que envolvem o celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ambos negam qualquer irregularidade.

As apurações indicam que a instituição financeira contratou o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Moraes, por cerca de R$ 129 milhões ao longo de três anos. O caso contribuiu para ampliar a pressão pública sobre o Supremo.

Ainda em sua fala, Gilmar ressaltou a capacidade de resiliência do colega diante das críticas e desafios enfrentados ao longo do tempo. "Vossa Excelência, que, com ânimo inquebrantável, já suportou nestes nove anos tantas tribulações em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem", declarou.

O ministro também afirmou que o STF tem orgulho da atuação de Moraes e que a população brasileira pode se sentir segura com sua presença na Corte. Ao final do discurso, Gilmar Mendes se emocionou.

Durante a homenagem, o decano relembrou episódios marcantes da atuação de Moraes, como a relatoria de investigações sobre a tentativa de golpe em 2022, sua presidência no Tribunal Superior Eleitoral naquele ano, além da condução do inquérito das fake news. Também mencionou decisões de impacto, como a suspensão da plataforma X, antigo Twitter, e os embates com o empresário Elon Musk, além de sanções aplicadas com base na Lei Magnitsky.