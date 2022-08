Lindôra admite ter recebido notificação de Moraes sobre operação contra empresários bolsonaristas

A vice-PGR apenas não tomou conhecimento sobre a investigação pois não estava no gabinete no momento, segundo ela própria edit

247 - A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, admitiu ter recebido notificação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ainda na segunda-feira (22), sobre a operação da Polícia Federal deflagrada na terça (23) contra empresários bolsonaristas que apoiavam golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula (PT) nas eleições. A informação é do portal O Antagonista .

A Procuradoria-Geral da República (PGR) antes alegava que não havia sido consultada sobre a decisão do ministro . Moraes, então, desmentiu o órgão em comunicado enviado à imprensa , afirmando que a notificação foi recebida "às 14h41min de 22/8/2022 por Dayane Pereira da Silva, assessora da Procuradoria-Geral da República, e foi encaminhada ao Gabinete da Vice-Procuradora-Geral da República às 15h35min, tendo lá sido recebida às 16h40min no dia 22/8/2022."

Em nota enviada ao jornal O Globo, a vice-PGR reconheceu que o documento chegou, de fato, ao seu gabinete um dia antes da operação da PF: “Embora a cópia da decisão tenha chegado ao gabinete da Vice-Procuradoria-Geral da República na tarde que antecedeu o cumprimento das diligências determinadas, factualmente o documento não chegou ao conhecimento desta signatária”, relatou.

Lindôra apenas não tomou conhecimento sobre a investigação pois não estava no gabinete no momento, segundo ela própria. A vice-PGR havia ido a uma cerimônia de posse de promotores adjuntos na sede do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).

