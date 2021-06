Luis Miranda diz que “vários do Centrão falaram que estão preparados para abandonar o barco”

Deputado que denunciou, junto com o irmão, o escândalo de corrupção na Covaxin, afirma ter recebido mensagens de apoio de parlamentares da base do governo Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou neste sábado (26), um dia após ter denunciado na CPI da Covid, junto com seu irmão , o escândalo de corrupção na compra da vacina Covaxin, que recebeu mensagens de apoio de parlamentares da base do governo após seu depoimento.

Questionado, em entrevista ao Antagonista , se esses políticos poderiam abandonar o barco de Jair Bolsonaro, Miranda respondeu: “Com clareza”.

“Vários do Centrão falaram que estão preparados para abandonar o barco […]. Eles sabem que estou falando a verdade. Essa história do Ministério da Saúde entre os parlamentares é de largo conhecimento”, declarou, sem citar os nomes de quem seriam esses parlamentares.

Beneficiário: Ricardo Barros

Durante seu depoimento no Senado, Luis Miranda contou mais de uma vez que Jair Bolsonaro disse a ele, num encontro pessoalmente no Palácio da Alvorada, que o esquema de corrupção na Covaxin era “coisa de fulano”, referindo-se a um deputado, que ele insistiu não se lembrar do nome.

Após mais de sete horas de sessão, o parlamentar acabou admitindo que este deputado era Ricardo Barros , líder do governo Bolsonaro na Câmara. Seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda e é o autor de fato da denúncia, revelou que uma servidora passou por cima dele para autorizar a compra da vacina indiana. Esta servidora, Regina Célia Silva Oliveira, teria sido indicada por Barros para um cargo no Ministério.

Bolsonaro admite ter recebido denúncia e ataca CPI

Em live nas redes sociais, Jair Bolsonaro admitiu ter recebido a denúncia de corrupção do deputado de sua base e atacou o parlamentar com ameaças: “vai se dar mal”. Neste sábado (26), durante motociata em Chapecó (SC), ele atacou a CPI e disse que “não vão ganhar no tapetão”. "Temos uma CPI de 7 pilantras, que não querem investigar quem recebeu o dinheiro, apenas quem mandou o dinheiro", disse.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.