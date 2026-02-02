Lula afirma ao Congresso que segurança pública é prioridade para 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta segunda-feira (2) a anual Mensagem ao Congresso Nacional, na qual destaca as prioridades do Executivo para o ano de 2026. Entre elas, Lula destaca o fortalecimento da segurança pública, com a tramitação da PEC da Segurança Pública e do projeto de combate às facções criminosas. Além disso, Lula destaca a discussão sobre a jornada de trabalho, com foco no fim da escala 6x1 sem redução salarial e a regulação do trabalho por aplicativos, de acordo com comunicado do Palácio do Planalto.

Na mensagem, o presidente defende a parceria entre o Executivo e o Legislativo. “Vamos continuar trabalhando juntos e juntas para que o ano de 2026 seja ainda melhor”, diz Lula.

O presidente ainda destaca os feitos econômicos do governo. Segundo ele, 2025 começou sob ceticismo e projeções pessimistas, mas terminou com resultados concretos que colocaram o Brasil em trajetória de crescimento com inclusão social. “Aconteceu justamente o contrário: o Brasil chegou ao fim de 2025 mais forte do que nunca”, afirma Lula.

A Mensagem lembra que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu pelo terceiro ano consecutivo, a inflação fechou 2025 em 4,26% — a menor em sete anos — e o desemprego caiu para 5,2%, o menor índice da série histórica. A renda média do trabalho alcançou R$ 3.574, o maior valor já registrado, de acordo com o documento.

Em dois anos, 17,4 milhões de brasileiras e brasileiros saíram da pobreza, e o país foi retirado pela segunda vez do Mapa da Fome. “O Brasil caminha para se tornar um país de classe média”, afirma Lula.

Ao discursar na abertura do ano legislativo nesta segunda-feira (2), o presidente da Câmara, Hugo Motta, prometeu dar continuidade às discussões sobre o fim da escala 6x1 e direitos a entregadores por aplicativo. Motta também se comprometeu a analisar a PEC da Segurança Pública após o feriado de Carnaval.