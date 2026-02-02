Fachin diz que prioridades do STF serão "integridade e transparência" e defende código de ética

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu seus trabalhos para o ano de 2026 nesta segunda-feira (2), em cerimônia na Corte, iniciada pelo discurso do presidente do STF, Edson Fachin, ladeado dos líderes representantes dos outros Poderes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do evento, bem como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Diante das intensas críticas dirigidas ao STF nas últimas semanas, Fachin afirmou que momentos de adversidade exigem mais do que discursos, e sim responsabilidade institucional e clareza de limites. O magistrado ressaltou a importância do respeito à Constituição e à liberdade de imprensa.

O ministro acrescentou que a "crítica republicana" não representa uma "ameaça à democracia".

Fachin declarou ainda que a pressão democrática por inclusão, direitos e representação é natural e "estrutural". Segundo ele, essas demandas devem ser canalizadas em canais representativos: "partidos políticos, legislativos e executivos eleitos".

"Quando esses canais saturam e a confiança nessas instituições se erode, a pressão não desaparece, se desloca", disse. Segundo Fachin, isso não significa que o STF será um agente passivo.

O ministro acrescentou que o "momento é outro", de "retomada plena da construção institucional". Ele defendeu a "tripartição real entre os Poderes".

Fachin disse ainda que suas prioridades à frente do STF serão a "integridade e transparência", e defendeu um código de ética para o STF. "[É um] compromisso de minha gestão", frisou Fachin.

"Reafirmo o compromisso com a adoção de um código de ética para o tribunal", afirmou. "Declaro aberto o ano Judiciário", finalizou.