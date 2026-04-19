Lula desembarca na Alemanha para participar da maior feira industrial do mundo e se reúne com Merz

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Hanôver, na Alemanha, para participar da Hannover Messe 2026, maior feira industrial do mundo, onde o Brasil é o país-parceiro desta edição. Na agenda oficial, Lula se reuniu com o chanceler alemão Friedrich Merz para tratar da ampliação de acordos comerciais e tecnológicos entre os dois países.

Segundo o jornal O Globo, o encontro ocorreu no Palácio de Herrenhausen e incluiu uma reunião privada, seguida de conversas com as delegações. Ainda neste domingo (19), os líderes participam da abertura da feira e de um jantar com representantes do setor empresarial.

Missão busca ampliar investimentos e inovação

A viagem à Alemanha integra uma missão organizada pela ApexBrasil, com foco em ampliar a visibilidade internacional do Brasil e consolidar o país como destino de investimentos, tecnologia e negócios. A iniciativa também busca fortalecer a reindustrialização brasileira e avançar em parcerias estratégicas.

A agenda inclui discussões sobre temas globais, como defesa da democracia, combate às desigualdades e enfrentamento da crise climática. Há expectativa de assinatura de acordos em áreas como defesa, infraestrutura, energia, bioeconomia, desenvolvimento sustentável, tecnologia digital e pesquisa científica.

Feira destaca indústria e tecnologia global

Fundada em 1947, a Hannover Messe é considerada a principal vitrine global da indústria. O evento reúne cerca de 200 mil visitantes e aproximadamente 5 mil expositores de mais de 70 países, movimentando bilhões em negócios e parcerias.

O Pavilhão Brasil, que será inaugurado por Lula, ocupa uma área de 2.700 metros quadrados e está dividido em seis eixos: transição energética, hidrogênio, digitalização, indústria avançada, economia circular e inteligência artificial. Ao todo, participam 140 expositores brasileiros, incluindo grandes empresas e cerca de 60 startups.

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller, afirmou que o momento representa uma oportunidade relevante para o país. Segundo ele, “abre uma janela concreta de oportunidades”.

Relações comerciais ganham impulso

A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa. Em 2025, o intercâmbio bilateral somou US$ 20,9 bilhões, com exportações brasileiras de US$ 6,5 bilhões e importações de US$ 14,4 bilhões. O país europeu também figura entre os maiores investidores no Brasil, com estoque de US$ 38,5 bilhões.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 300 representantes brasileiros participam da feira e das atividades paralelas em Hanôver. O Encontro Econômico Brasil-Alemanha deve reunir aproximadamente 800 participantes, reforçando o interesse na ampliação da cooperação industrial e tecnológica.

A programação inclui ainda a Comissão Mista de Cooperação Econômica Brasil-Alemanha, que discute temas como o acordo Mercosul-União Europeia, medidas para evitar dupla tributação e iniciativas conjuntas em digitalização, inteligência artificial, descarbonização e biocombustíveis.