Viagem à Alemanha visa 'ampliar investimentos em sustentabilidade, IA e energia', diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Alemanha neste domingo (19) com uma agenda voltada à ampliação de investimentos e à cooperação em sustentabilidade, inteligência artificial e energia limpa, em meio à participação do Brasil como parceiro oficial da Feira de Hanôver, o maior evento industrial do mundo.

A visita inclui reuniões com autoridades alemãs, como o chanceler Friedrich Merz, além de participação em eventos econômicos e industriais estratégicos que reforçam a parceria entre os dois países.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou: “Desembarquei neste domingo na Alemanha para intensa agenda hoje e amanhã. Entre elas, reunião privada com o chanceler Friedrich Merz e a abertura da Feira de Hanôver, o maior evento industrial do mundo. Neste ano, o Brasil é o parceiro oficial. Visitarei os pavilhões nacionais no espaço que conta com mais de 300 empresas do nosso país buscando inserção global”.

O presidente destacou ainda que a viagem faz parte de uma série de compromissos na Europa e tem como foco central o fortalecimento da cooperação bilateral. “Essa segunda de três escalas em países europeus tem foco na ampliação de investimentos e cooperação em áreas como sustentabilidade, inteligência artificial e energia limpa”, declarou.

Agenda estratégica e fortalecimento econômico

A programação inclui a participação na terceira edição das Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, consideradas o principal fórum da Parceria Estratégica entre Brasil e Alemanha, além do 42º Encontro Econômico entre os dois países.

Segundo Lula, a Alemanha ocupa posição de destaque na economia global. “A Alemanha é a maior economia da Europa e terceira maior do mundo, além de quarto maior parceiro comercial do Brasil, com fluxo comercial bilateral de US$ 20,9 bilhões no ano passado”, afirmou.

O presidente também ressaltou o apoio alemão ao acordo entre Mercosul e União Europeia. “O país europeu é firme apoiador do Acordo Mercosul-UE, que impulsionará ainda mais os fluxos entre os dois continentes. O acordo começa a valer em 1º de maio”, disse.

Desembarquei neste domingo na Alemanha para intensa agenda hoje e amanhã. Entre elas, reunião privada com o Chanceler @_FriedrichMerz e a abertura da Feira de Hanôver, o maior evento industrial do mundo. Neste ano, o Brasil é o parceiro oficial. Visitarei os pavilhões nacionais… pic.twitter.com/IXNJugulZ5 April 19, 2026

Participação na Feira de Hanôver

Durante a visita, Lula participará da abertura da Hannover Messe e visitará os pavilhões brasileiros, que reúnem mais de 300 empresas interessadas em ampliar sua inserção no mercado internacional.

A agenda inclui ainda recepção oficial com honras militares no Palácio Herrenhausen, discurso na abertura da feira e jantar com o chanceler alemão. O presidente está acompanhado por ministros, empresários e representantes sindicais.

Viagem europeia inclui Espanha e Portugal

Antes de chegar à Alemanha, Lula esteve em Barcelona, onde foram firmados 15 acordos de cooperação com a Espanha, incluindo iniciativas voltadas ao fornecimento de minerais críticos para a indústria europeia.

A agenda internacional será concluída em Lisboa, com encontros previstos com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e o presidente António José Seguro, antes do retorno ao Brasil.