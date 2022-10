Lula deve ter 3 horas a mais que Bolsonaro na TV durante a reta final da campanha

Apoie o 247

247 - A campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ter três horas a mais de exposição na televisão do que Jair Bolsonaro (PL) na propaganda eleitoral, que vai até 28 de outubro. O petista acumulará cerca de cinco horas e o ocupante do Planalto duas horas somados os blocos diários e das inserções por causa de fake news divulgadas pelo atual chefe do Executivo federal.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (20) pelo jornal Folha de S.Paulo, o espaço na propaganda eleitoral é dividido igualmente pelos candidatos, que ficam com 25 inserções e 10 minutos no bloco do horário eleitoral por dia.

A campanha de Bolsonaro teve de ceder 184 inserções como direito de resposta ao ex-presidente Lula.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quarta (19), mostrou que o petista continua à frente de Bolsonaro.

Investigações

Além das inserções que Lula terá direito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nesta quinta (20) a investigação sobre uma rede de fake news e que tem como alvos Bolsonaro e o filho dele, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos).

O TSE decidiu também que os conteúdos falsos terão de ser removidos em até duas horas após uma determinada plataforma receber a notificação.

A Justiça Eleitoral mandou o Youtube desmonetizar quatro canais de apoiadores de Bolsonaro e suspendeu um trecho da propaganda dele exibida nessa quarta-feira (19) na televisão por não cumprir regras eleitorais.

