Lula diz que pode criar o Ministério da Segurança Pública

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira (6) a criação de um novo ministério voltado exclusivamente à segurança pública, condicionando a medida ao orçamento e à aprovação, pelo Congresso Nacional, da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

O presidente também afirmou que a segurança pública é para os estados administrarem e detalhou as competências da União sobre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

"Pela Constituição, a segurança pública é responsabilidade do estado e a União cuida da PF e da PRF. Se a PEC for aprovada vou criar o Ministério da Segurança Pública, mas vai ter que ter dinheiro para resolver esse negócio. Vocês têm a responsabilidade de aprovar", cobrou Lula ao discursar na entrega de ambulâncias e equipamentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Saúde, em Salvador-BA.

Em tom de campanha, o presidente fez um discurso forte, no qual também destacou os feitos econômicos de seu governo, exaltou o momento de positividade no ambiente político do Congresso Nacional e alertou contra a repetição de tragédias, como as ocorridas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.