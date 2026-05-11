Lula escolhe Rogério Correia como vice-líder do governo na Câmara

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o posto de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. A nomeação foi oficializada nesta segunda-feira (11).

“É uma responsabilidade enorme e um compromisso com o Brasil que o presidente Lula está construindo. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir os avanços que o país precisa”, afirmou Rogério Correia.

Atuação em CPIs fortaleceu protagonismo

Rogério Correia ganhou projeção nacional nos últimos anos por sua atuação em investigações no Congresso Nacional. O parlamentar integrou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 8 de Janeiro, criada para apurar os atos golpistas que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Mais recentemente, participou da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, instaurada para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social que prejudicaram milhões de aposentados e pensionistas.

O deputado também esteve entre os primeiros parlamentares a denunciar o suposto envolvimento da Igreja da Lagoinha, da Clava Fort Bank e do pastor Fabiano Zettel em irregularidades relacionadas ao Banco Master e a fraudes no crédito consignado.

Governo reforça base aliada no Congresso

Esta não é a primeira vez que Rogério Correia ocupa a vice-liderança do governo Lula na Câmara. O retorno ao posto consolida seu protagonismo político e reforça a importância estratégica de Minas Gerais para a articulação do Palácio do Planalto com a bancada progressista.

A expectativa do governo é fortalecer a coordenação política no Congresso em meio às votações consideradas prioritárias para o Executivo.

Trajetória sindical e defesa dos trabalhadores

Professor e militante histórico do movimento sindical brasileiro, Rogério Correia construiu sua trajetória política ao lado dos trabalhadores e da educação pública.

O parlamentar é um dos fundadores do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT). Sua atuação parlamentar é marcada pela defesa dos trabalhadores, da educação pública, da democracia e pela fiscalização de crimes ambientais.