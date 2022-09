Lula: "nós vamos recriar o Ministério das Mulheres"

Apoie o 247

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lembrou a luta das mulheres por sobrevivência, criticou a violência secular da qual muitas são vítimas e disse que vai recriar o Ministério das Mulheres, para tratar dos interesses específicos delas.

"Nós vamos recriar o Ministério das Mulheres", disse o petista em conversa com quebradeiras de coco nesse sábado (03), em São Luís (MA).

O ex-presidente citou como exemplo homens que se acham progressistas, mas acham que lavar louça e cozinha é tarefa exclusiva da mulher. "Não é. A gente pode repartir essas coisas com as companheiras, e viver melhor, viver feliz".

O candidato lembrou políticas inclusivas de seus governos, como o Luz para Todos e voltou a dizer que governar é agir como uma mãe. "E assim é o governo. O governo existe para fazer com que as pessoas de baixo tenham oportunidade de fazer um curso como você fez, porque todos nós sonhamos em fazer um curso, todos nós".

Mais propostas

O ex-presidente prometeu aumento do salário mínimo acima de inflação. Também falou sobre a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida.

O candidato criticou a iniciativa de Jair Bolsonaro (PL), de chamar o petista de "presidiário" e lembrou que a Polícia Federal (PF) investiga 51 imóveis comprados em dinheiro pela família do seu adversário.

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (2), mostrou o ex-presidente Lula em primeiro lugar, com 45% dos votos. Em segundo turno, ele teria 53% dos votos contra Bolsonaro, que tem uma rejeição acima de 50%.

Outra pesquisa, a do Ipespe, divulgada neste sábado (3), mostrou o ex-presidente com ampla vantagem sobre o atual ocupante do Planalto.

