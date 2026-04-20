Lula projeta liderança global do Brasil em energia limpa, em feira na Alemanha

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (20), na Alemanha, que o Brasil pretende se consolidar como uma potência mundial na transição energética e na indústria sustentável. A declaração foi feita durante a abertura do estande brasileiro na Feira Hannover Messe, um dos maiores eventos industriais do mundo, segundo discurso oficial divulgado pelo Planalto.

Logo no início de sua fala, Lula ressaltou a importância da participação brasileira no evento e agradeceu à ApexBrasil pela organização. Ele destacou o papel da instituição na promoção internacional do país e enfatizou que o Brasil comparece à feira “não como coadjuvante, mas participar com plenitude de um país que sabe o que quer, sabe para onde vai”.

Brasil aposta em energia limpa para liderar transição global

Um dos principais pontos do discurso foi a defesa da matriz energética brasileira como diferencial competitivo no cenário internacional. Lula destacou que o Brasil possui uma das matrizes mais limpas do mundo, com quase 90% da energia elétrica proveniente de fontes renováveis.

O presidente também enfatizou a produção de biocombustíveis, lembrando que o país mistura cerca de 30% de etanol à gasolina e 15% de biodiesel ao diesel. Nesse contexto, lançou um desafio direto à indústria alemã:

"Vamos fazer uma comparação entre os combustíveis brasileiros e os combustíveis alemães ou qualquer outro combustível de outro país, para que a gente possa ver qual é o combustível que emite menos CO2."

Segundo Lula, essa vantagem ambiental pode reduzir custos industriais, especialmente no setor automotivo, ao evitar investimentos adicionais em tecnologias para redução de emissões.

Parceria com Alemanha e protagonismo industrial

Lula destacou o interesse do Brasil em fortalecer sua aliança com a Alemanha e com a Europa, buscando uma cooperação mais produtiva e eficaz. Ele afirmou que a presença brasileira na feira tem três objetivos principais: aprender com a indústria global, trocar experiências tecnológicas e apresentar as capacidades nacionais.

O presidente ressaltou o potencial industrial do país, citando empresas estratégicas como Petrobras e Embraer, esta última descrita como a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Segundo ele, o Brasil quer deixar de ser visto como uma economia emergente:

"Nós estamos falando de um país que cansou de ser pequeno. Um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo."

Defesa do multilateralismo e crítica ao cenário global

Em um trecho mais político, Lula fez críticas ao enfraquecimento do multilateralismo e ao aumento das tensões internacionais. Ele alertou para o risco de um mundo guiado por força econômica, militar ou tecnológica, em detrimento da cooperação entre nações.

"O mundo não pode ser dirigido por mentiras. O mundo não pode ser dirigido na medida em que alguém pensa que é mais importante que os outros."

O presidente também abordou o impacto das redes digitais na sociedade contemporânea, afirmando que a humanidade vive uma transformação profunda:

"A era da verdade esvaiu-se. Nós estamos vivendo a era do fake news."

Brasil como nação diversa e aberta ao mundo

Lula relembrou a formação histórica do Brasil, marcada pela contribuição de diversos povos, incluindo europeus, africanos e asiáticos. Ele reforçou a posição do país como uma nação aberta à imigração e comprometida com valores democráticos:

"Sejam bem-vindos aqueles que querem chegar ao nosso país para trabalhar e para ajudar a gente a produzir."

Perspectivas após a Hannover Messe

Ao encerrar o discurso, Lula demonstrou otimismo quanto aos resultados da participação brasileira na feira. Ele afirmou que a cooperação entre Brasil e Alemanha tende a se aprofundar após o evento, com potencial para gerar novos investimentos, parcerias tecnológicas e integração produtiva.

"Eu tenho certeza que depois dessa Feira de Hanôver [...] a relação Alemanha e Brasil nunca mais será a mesma."

A participação do Brasil na Hannover Messe reforça a estratégia do governo de posicionar o país como protagonista na nova economia verde, ao mesmo tempo em que busca ampliar sua inserção industrial e tecnológica no cenário global.