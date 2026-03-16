Lula recebe presidente da Bolívia para reforçar parceria estratégica e integração regional

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira (16), em Brasília, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, em visita oficial ao Brasil que terá duração de dois dias e incluirá reuniões políticas e compromissos voltados à cooperação econômica e à integração regional. Os dois líderes devem discutir temas como energia, comércio, investimentos e segurança nas áreas de fronteira.

Rodrigo Paz será recebido por Lula pela manhã no Palácio do Planalto, em cerimônia oficial, e participará de um almoço no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, na capital federal.

Paz assumiu a presidência da Bolívia em novembro de 2025. Filiado ao Partido Democrata Cristão, ele foi eleito após uma disputa eleitoral que marcou o fim de duas décadas de governos de esquerda iniciados com Evo Morales, aliado histórico do presidente Lula na América do Sul.

Cooperação energética e comércio bilateral

A reunião entre Lula e Rodrigo Paz ocorre em um momento de forte interdependência econômica entre os dois países. A Bolívia permanece como o principal fornecedor de gás natural para o Brasil e ocupa posição relevante no comércio regional de fertilizantes e adubos, insumos estratégicos para o agronegócio brasileiro.

O comércio bilateral alcançou cerca de US$ 2,6 bilhões em 2025, com exportações equilibradas entre os dois países, somando aproximadamente US$ 1,3 bilhão de cada lado.

Além da cooperação energética, os dois governos devem tratar de investimentos, facilitação de comércio e iniciativas para fortalecer a integração econômica regional.

Projetos de infraestrutura e integração sul-americana

A extensa fronteira compartilhada por Brasil e Bolívia, com mais de 3,4 mil quilômetros, torna a cooperação logística e de infraestrutura um dos pilares da relação bilateral.

Entre os projetos estratégicos discutidos pelos dois países estão a hidrovia Paraguai-Paraná, considerada um dos principais corredores de transporte da América do Sul, as rotas de integração sul-americana e a construção da ponte sobre o rio Mamoré, que conectará as cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, e Guayaramerín, na Bolívia.

Essas iniciativas são vistas como fundamentais para ampliar o comércio regional e fortalecer a integração econômica do continente.

Segurança e cooperação na fronteira

Outro tema importante na agenda é o combate a ilícitos transnacionais na região de fronteira, que inclui cooperação policial e mecanismos conjuntos para enfrentar crimes como tráfico de drogas e contrabando.

A pauta também inclui acordos migratórios e consulares voltados a facilitar a circulação de cidadãos entre os dois países, além de fortalecer mecanismos de assistência diplomática.

Relação bilateral como prioridade

Após a eleição de Rodrigo Paz, Lula enviou uma carta ao presidente boliviano parabenizando-o pela vitória e reafirmando a importância estratégica da relação entre os dois países.

“A conclusão do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, que deve seguir norteando toda a nossa região. Na carta, reitero a prioridade do governo brasileiro no relacionamento com a Bolívia, com a qual compartilhamos extensa fronteira, mas também uma relação de amizade e respeito”, afirmou Lula.

O presidente brasileiro também destacou o compromisso de aprofundar a cooperação bilateral.

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, disse Lula.

Após os compromissos em Brasília, Rodrigo Paz seguirá para São Paulo na terça-feira (17), onde abrirá um evento empresarial voltado à ampliação de negócios e investimentos entre os dois países.