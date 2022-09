Lula sobre suposta anistia a Bolsonaro: 'se tiver processo judicial, ele terá a presunção de inocência que eu não tive' (vídeo)

O candidato do PT ao Planalto disse que, se for eleito, não irá tomar posse com "espírito de vingança" edit

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a suposta anistia a Jair Bolsonaro e, de acordo com vídeo publicado nesta sexta-feira (23), o petista afirmou que, se for eleito, não irá tomar posse com "espírito de vingança". "Se tiver algum processo, posso garantir que ele terá a presunção de inocência que eu não tive", disse.

O ex-presidente criticou sigilos de 100 anos determinados por Bolsonaro. "Me inquieta ele transformar em sigilo de 100 anos qualquer resquício de algo contra ele?", questionou.

Em outra ocasião, o candidato do PT havia criticado também a censura determinada pela Justiça do Distrito Federal contra o portal Uol por causa de matérias sobre a compra de imóveis avaliados em R$ 26 milhões feita pela família Bolsonaro com dinheiro em espécie.

Bolsonaro foi alvo de mais de 140 pedidos de impeachment durante o governo. Ele foi acusados de interferência na Polícia Federal, estímulos a golpes de Estado, defesa de tortura e da Ditadura Militar (1964-1985) e corrupção relacionada à pandemia do coronavírus.

Intenções de voto

A pesquisa telefônica Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (23), mostrou Lula perto de vencer no primeiro turno. Números divulgados pelo Datafolha nessa quinta-feira (22) apontaram que o ex-presidente aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

