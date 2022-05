Lula telefona para FHC após saída de Doria e busca apoio do tucano

O ex-presidente ligou para o tucano após o PSDB não ficar sem candidatura própria ao Planalto com a desistência de João Doria edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para conversar com o tucano sobre as eleições deste ano. A informação foi publicada nesta quarta-feira (25) pela coluna de Kennedy Alencar, no portal Uol.

O PSDB não terá candidato na eleição presidencial. O ex-governador de São Paulo João Doria anunciou na segunda-feira (23) que não disputará mais o Planalto. Com a desistência, a sigla tucana apoiará a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Lula e FHC haviam se encontrado em maio de 2021, conforme anunciou a própria equipe do petista na época.

Para a eleição de 2022, o PT também pretende propor à mídia debates eleitorais no formato pool, que reúne diversos veículos de comunicação.

A pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira (25), apontou Lula em primeiro lugar, com 43% dos votos. Na segunda posição ficou Jair Bolsonaro, do PL (35%).

No segundo turno, o petista ficou mais de 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro.

