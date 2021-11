Metade dos candidatos a governador do PDT não irão apoiar Ciro e abrirão seus palanques para Lula

O PDT, de Ciro Gomes, terá candidato a governador em seis estados e, em três deles, o partido apoiará Lula ou terá um palanque duplo, para não formalizar o rompimento com Ciro. Um é o terceiro maior colégio eleitoral do país, o Rio de Janeiro, com Rodrigo Neves edit

247 - O PDT, do presidenciável Ciro Gomes, terá candidaturas a governador em seis estados e três candidatos irão apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro; Weverton Rocha, no Maranhão; e Edvaldo Nogueira, em Sergipe. Formalmente, os três abrirão o palanque ao candidato do seu partido, Ciro Gomes.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, afirmou que respeita a realidade política local. "Ninguém está acorrentado no processo político", disse. O relato foi publicado pela coluna de Josias de Souza, no portal Uol.

O dirigente confirmou o voto em Lula em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro. "Se for Bolsonaro ou seus representantes, com certeza, não estaremos com Bolsonaro, estaremos com Lula", afirmou.

Nesta semana, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves falou sobre a necessidade de se fazer uma aliança "sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas".

Pesquisa Exame/Ideia, divulgada nesta sexta-feira (11), apontou que Lula vence todos os adversários tanto no primeiro como no segundo turno.

Outro levantamento, Genial/Quaest, mostrou que o petista alcança 48% dos votos, contra 21% de Jair Bolsonaro. Levando em consideração apenas os votos válidos, o ex-presidente teria 56%.

