Mobilidade política é pequena e polarização continua, diz Paulo Pimenta

247 - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que a polarização política no país segue intensa, apesar do avanço das políticas sociais no atual governo.

A avaliação foi feita durante evento na Casa Parlamento, promovido pelo Esfera, na quarta-feira (29).

“Conheço muito poucas pessoas que votaram no presidente Lula na última eleição e hoje estão alinhadas a outras candidaturas. Do outro lado também, a polarização permanece de forma muita intensa", avaliou Pimenta.

Ele atribui a rigidez nas preferências políticas dos brasileiros ao que chamou de "um processo de falsificação". "A movimentação no espectro político é muito pequena”, disse Pimenta.

O parlamentar destacou que, do ponto de vista econômico, os indicadores são positivos.

“De forma geral, os indicadores são muito positivos, com inflação sob controle, crescimento expressivo, abertura de mais de 500 mercados internacionais”, afirmou. “O que explica esse humor da sociedade?”, indagou.

Segundo Pimenta, o governo precisa ter cautela no momento para fazer o diagnóstico correto. Entre os fatores apontados, o líder do governo citou três aspectos principais. O primeiro é o nível elevado de juros.

“Convivemos nesse último período com juros excessivos, levando ao processo de endividamento e falta de investimento. Esse é o grande desafio que temos hoje”, disse.

Ele destacou ainda que o governo tem tido a responsabilidade fiscal, mas também sofreu um impacto por conta da guerra no Oriente Médio.

O segundo ponto é o alto endividamento da população. “A sociedade brasileira está endividada, o que gera mal estar na sociedade. O governo vai entrar com muita força a partir da semana que vem nesse problema do endividamento”, afirmou.

Por fim, Pimenta mencionou a estrutura econômica do Brasil, apontando a “dependência de commodities do país de forma geral”, ao listar o terceiro aspecto que, segundo ele, ajuda a explicar o cenário atual.