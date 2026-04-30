Juliana Brizola lidera disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, aponta Quaest

247 - A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece na liderança das intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul, segundo levantamento da Quaest, que também analisou a avaliação do governador Eduardo Leite (PSD) e os cenários para o Senado. Os dados indicam um quadro ainda indefinido, com elevado número de eleitores indecisos e disputa aberta entre os principais nomes.

Os números foram divulgados em pesquisa Genial/Quaest realizada em abril de 2026 no estado , que avaliou diferentes cenários eleitorais, além da percepção da população sobre a atual gestão estadual.

Cenários para o governo do estado

Na pesquisa estimulada de primeiro turno, Juliana Brizola lidera com 24% das intenções de voto, seguida por Luciano Zucco (PL), com 21%. Outros candidatos aparecem com menor desempenho, como Gabriel Souza (MDB), com 6%, e Marcelo Maranata (PSDB), com 2% .

O levantamento também aponta um índice expressivo de indecisos, que chega a 34%, além de 12% que indicam voto branco, nulo ou abstenção. Esses números reforçam um cenário ainda em consolidação.

Na modalidade espontânea, o nível de indefinição é ainda maior: 84% dos entrevistados não souberam ou não quiseram indicar um candidato .

Nos cenários de segundo turno, Brizola mantém vantagem. Contra Luciano Zucco, ela aparece com 35% das intenções de voto, contra 27% do adversário. Em outro cenário, contra Gabriel Souza, Brizola também marca 35%, enquanto o emedebista registra 17% .

Aprovação do governo Eduardo Leite

A avaliação do governo Eduardo Leite mostra maioria de aprovação, embora em trajetória de queda ao longo do tempo. Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 39% desaprovam e 10% não souberam responder .

Na avaliação qualitativa, 34% classificam o governo como positivo (ótimo ou bom), 39% como regular e 24% como negativo (ruim ou péssimo) .

Apesar da aprovação majoritária, a pesquisa indica desejo de mudança parcial: 47% defendem “mudar apenas o que não está bom”, enquanto 33% querem mudança total e 17% preferem continuidade .

Outro dado relevante aponta que 49% dos entrevistados não acreditam que Leite mereça eleger um sucessor, contra 39% que defendem essa possibilidade .

Cenários para o Senado no RS

Na disputa para o Senado, o cenário também é fragmentado. No primeiro cenário apresentado, Manuela D’Ávila (PSOL) lidera com 14%, seguida por Germano Rigotto (MDB), com 12%, enquanto outros nomes aparecem próximos, como Paulo Pimenta (PT) e Marcel Van Hattem (Novo), ambos com 9% .

O índice de indecisos é elevado, atingindo 28%, além de 18% que indicam voto branco, nulo ou abstenção.

Em outro cenário, Manuela mantém a liderança com 13%, seguida por Rigotto (12%) e Paulo Pimenta (10%), com distribuição semelhante entre os demais candidatos .

A preferência por perfil dos futuros senadores mostra tendência à independência: 45% dos entrevistados preferem candidatos independentes, enquanto 24% optam por aliados do presidente e 27% por nomes ligados ao ex-presidente .

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 24 e 28 de abril de 2026, com 1.104 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais no Rio Grande do Sul. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% .

O levantamento utilizou amostragem por conglomerados em três estágios e ponderação por variáveis como sexo, idade, escolaridade, renda e região. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RS-03000/2026 .