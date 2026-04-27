Tarso Genro e Leonel Radde defendem frente ampla e apoio a Juliana Brizola

247 – A formação de uma frente ampla no Rio Grande do Sul para as eleições de 2026 foi o tema central do programa Boa Noite 247 deste domingo (26), com participação de Leonel Radde, deputado estadual pelo PT, e Tarso Genro, ex-governador do RS pelo PT Em entrevista à TV 247, os dois defenderam a aliança em torno da candidatura de Juliana Brizola, do PDT, ao governo gaúcho, tendo Edgar Pretto, do PT, como vice. A chapa também prevê Paulo Pimenta e Manuela D’Ávila como candidatos ao Senado.

PT abre mão de candidatura própria no RS

Pela primeira vez desde sua fundação, o PT não terá candidatura própria ao governo do Rio Grande do Sul. Segundo Leonel Radde, a decisão resultou de uma articulação nacional voltada a garantir um palanque único para a reeleição do presidente Lula.

"O Lula não terá dois palanques em cada estado, ele terá um palanque unificado", afirmou Radde.

O deputado explicou que o PDT reivindicou a cabeça de chapa no Rio Grande do Sul em razão da trajetória histórica de Leonel Brizola no estado e da importância simbólica do trabalhismo gaúcho.

"Hoje nós temos Juliana Brizola do PDT como a cabeça de chapa, candidata ao governo do estado, Edgar Pretto como vice, o que demonstra uma unidade e uma necessidade de estarmos todos mobilizados nessa disputa contra o fascismo aqui no Rio Grande do Sul", disse.

Tarso vê “oportunidade de ouro”

Tarso Genro afirmou que a aliança representa uma chance histórica para reorganizar o campo democrático no estado.

"Nós temos uma oportunidade de ouro aqui no Rio Grande do Sul para formar uma frente democrática e republicana que nos tire desse atoleiro em que nós nos encontramos", declarou.

O ex-governador classificou a composição como a mais ampla frente de centro-esquerda já formada no estado.

"É a mais ampla frente política de centro-esquerda que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul em toda sua história", afirmou.

Para Tarso, a unidade foi construída após dezenas de reuniões entre lideranças partidárias, representantes da sociedade civil e quadros históricos da esquerda gaúcha.

Disputa contra extrema direita marca eleição

Radde afirmou que a eleição no estado terá como eixo o enfrentamento à extrema direita, destacando a necessidade de unidade do campo progressista.

"É tão importante nós termos uma grande frente ampla, uma grande unidade para derrotar essa candidatura e defender então o presidente Lula", afirmou.

Ele também ressaltou os riscos de retrocesso social caso a direita avance.

"Em primeiro lugar é derrotar essa extrema direita fascista. Em segundo lugar, ampliar direitos e reduzir a desigualdade no Brasil", disse.

Tarso, por sua vez, defendeu que o enfrentamento político deve ocorrer com elevação do debate público.

"Nós temos que elevar o nível do debate e não cair na chantagem do ódio", afirmou.

Economia e papel do governo Lula

Os entrevistados também destacaram o papel do governo federal na recuperação econômica do Rio Grande do Sul, especialmente após eventos recentes que impactaram o estado.

Segundo Radde, o crescimento econômico recente teve forte influência dos investimentos federais.

"Teve toda uma cadeia econômica movimentada a partir do incentivo do governo Lula, que fez a diferença", afirmou.

Tarso reforçou sua defesa da gestão fiscal de seu governo e criticou administrações posteriores.

"Eu fui o único governador que reduziu o passivo da dívida do estado", disse.

Frente busca reconstrução e protagonismo

Para os dois dirigentes, a frente ampla liderada por Juliana Brizola representa não apenas uma estratégia eleitoral, mas um projeto de reconstrução do estado.

Tarso afirmou que a aliança já começa a alterar o cenário político.

"Aqui a situação política mudou. Eles estão estonteados", disse.

Radde concluiu destacando o objetivo central da coalizão.

"Essa grande frente ampla está mobilizada para fazer o Rio Grande do Sul crescer e também combater a extrema direita", afirmou.