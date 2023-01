Moraes manda PF enviar ao TSE minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, ordenou à Polícia Federal (PF) que envie à Corte eleitoral uma cópia da minuta golpista encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.

No dia 12 de janeiro, policiais federais encontraram na casa de Torres, em Brasília, um documento com a estratégia para uma tentativa de golpe no país. Ela envolvia a decretação de um ‘estado de defesa’ na sede do TSE.

Em sua defesa, Torres disse que o documento foi vazado “fora de contexto”, e que a minuta se encontrava em uma pilha de papéis para descarte. Por sua vez, Bolsonaro disse que o documento é "apócrifo", nunca foi publicado e "nunca extravasou o plano da cogitação". (Com informações do UOL).

