Bolsonaro: minuta golpista é apócrifa e 'nunca extravasou o plano da cogitação'

Para Jair Bolsonaro, o documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres "não indica quaisquer atos concretos"

247 - Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (19), em resposta enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres é "apócrifa", nunca foi publicada e "nunca extravasou o plano da cogitação". O posicionamento de Bolsonaro foi publicado pela coluna de Malu Gaspar.

“É necessário consignar que o documento apócrifo, juntado aos autos, não foi encontrado em posse dos investigados, nem assinado por eles, e a peça de juntada tampouco indica quaisquer atos concretos ou ao menos indiciários de que tenham participado de sua redação ou agido para que as providências supostamente pretendidas pelo documento fossem materializadas no plano da realidade fenomênica", disse.

No dia 12 de janeiro, policiais federais encontraram na casa de Torres, em Brasília, um documento com estratégias para uma tentativa de golpe no País.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves determinou a inclusão da minuta do golpe em uma ação de investigação contra Bolsonaro e o candidato a vice, Braga Netto, que liderou reuniões para discutir uma forma de mudar o resultado da eleição caso o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva ganhasse.

