Moro usa post do Departamento de Justiça dos EUA para atacar Lula e apanha nas redes

247 - Patinando nas pesquisas e com dificuldades para chegar pelo menos aos 10% dos votos, o ex-juiz parcial Sérgio Moro usou, nesta quarta-feira (30), uma postagem feita pelo Departamento de Justiça norte-americano e atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem mais de 20 vitórias judiciais e lidera todas as intenções de votos.

"Vergonhoso: enquanto o Brasil joga pelo ralo o legado da Lava Jato, inclusive tratando com naturalidade a candidatura de um ex-presidente que chegou a ser condenado por corrupção, os EUA oferecem US$ 5 mi por pistas que levem ao dinheiro desviado. Essa tarefa era para ser nossa", escreveu o ex-magistrado no Twitter.

O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão oferecendo recompensa de até US$ 5 milhões (cerca de R$ 24 milhões) por informações ligadas a pessoas que receberam propina das empresas Odebrecht e Braskem.

Os ataques de Moro a Lula não acontecem por acaso. O ex-juiz parcial está com dificuldades de decolar nas pesquisas e membros de partidos da chamada "terceira via" já discutem a possibilidade de aconselhar o ex-Lava Jato a disputar uma vaga no Congresso Nacional (Câmara ou Senado).

A pesquisa Datafolha, divulgada no dia 24 deste mês, apontou o ex-presidente Lula em primeiro lugar com 43% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 26%, e por Moro.

O senhor condenou Lula sem provas atropelando a justiça, buscando eleger Bolsonaro e negociando 1 ministério (palestras, contratos) em troca. É por isso e mt + que o Brasil inteiro, os maiores líderes e advogados do país e do mundo entendem que o senhor, Sérgio Moro, é corrupto.





Fico observando, tu não ataca o Bolsonaro. Responde porquê — Neri Jack (@nerinei) March 30, 2022

Condenação que não subsiste, pois, o STF lhe declarou incompetente e parcial. Condenado é quando há trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Contra Lula não existe, logo, o ex-presidente é inocente. Já o ex-juiz vai carregar a pecha para sempre de juiz parcial. Ponto. — Francisco José Palácio (@fj_palacio) March 30, 2022

Preso injustamente por um juiz condenado por suspeição. Conhece?

Condenado ainda que injustamente e teve todos os processos contra ele anulados e por consequência as condenações também e sendo assim é inocente. Quer goste ou não essa é a lei que jurou defender — Fred Pinheiro Fotografia 📷 (@FredSPinheiro) March 30, 2022





