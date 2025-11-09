TV 247 logo
      Motta diz que projeto contra facções protegerá a soberania

      Há temores sobre a abertura de uma brecha para até mesmo uma intervenção estrangeira com a redefinição do termo "terrorista" no PL

      O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante discussão e votação de propostas legislativas, no plenário da Casa - 04/11/2025 (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

      247 - O presidente da Câmara, Hugo Motta, prometeu neste domingo (9) manter a "soberania" no projeto de lei antifacção, diante da introdução no texto de uma cláusula, pelo relator, Guilherme Derrite, que redefine o termo terrorista para incluir as organizações criminosas. 

      A introdução do termo, pelo deputado e secretário de Segurança Pública de SP em licença, gerou temores na bancada do PT na Câmara sobre a abertura de uma brecha para até mesmo uma intervenção estrangeira 

      "O Marco Legal de Combate ao Crime Organizado relatado pelo deputado @DerriteSP é a prova de que não importa de onde a ideia vem. Se ela é boa para o país, a gente leva adiante. O Marco traz o melhor do PL apresentado pelo Governo Federal e o melhor de iniciativas debatidas dentro do Congresso. E tudo isso sem perder a nossa soberania", postou Motta na rede X. 

