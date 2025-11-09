Motta diz que projeto contra facções protegerá a soberania

247 - O presidente da Câmara, Hugo Motta, prometeu neste domingo (9) manter a "soberania" no projeto de lei antifacção, diante da introdução no texto de uma cláusula, pelo relator, Guilherme Derrite, que redefine o termo terrorista para incluir as organizações criminosas.

A introdução do termo, pelo deputado e secretário de Segurança Pública de SP em licença, gerou temores na bancada do PT na Câmara sobre a abertura de uma brecha para até mesmo uma intervenção estrangeira

"O Marco Legal de Combate ao Crime Organizado relatado pelo deputado @DerriteSP é a prova de que não importa de onde a ideia vem. Se ela é boa para o país, a gente leva adiante. O Marco traz o melhor do PL apresentado pelo Governo Federal e o melhor de iniciativas debatidas dentro do Congresso. E tudo isso sem perder a nossa soberania", postou Motta na rede X.