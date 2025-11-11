Paraná Pesquisas: Lula lidera em todos os cenários da sucessão presidencial

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança em todos os cenários da disputa presidencial de 2026, segundo levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas, realizado entre os dias 6 e 10 de novembro de 2025 com 2.020 eleitores em 164 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

Liderança consolidada no primeiro turno

Na pesquisa espontânea, Lula é o nome mais lembrado pelos eleitores, com 22,3% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (15,3%), Tarcísio de Freitas (2%), Ciro Gomes (0,9%) e Michelle Bolsonaro (0,6%).

Nos cenários estimulados, o presidente mantém ampla vantagem sobre todos os adversários testados:

Cenário 1: Lula (35,6%) supera Jair Bolsonaro (32,1%), seguido por Ciro Gomes (8,2%) e Ratinho Junior (6,9%).

Lula (35,6%) supera (32,1%), seguido por (8,2%) e (6,9%). Cenário 2: Lula (36,3%) lidera contra Flávio Bolsonaro (19,7%), Ratinho Junior (10,5%) e Ciro Gomes (9,9%).

Lula (36,3%) lidera contra (19,7%), (10,5%) e (9,9%). Cenário 3: Lula (36,0%) vence Michelle Bolsonaro (26,0%) e mantém distância de dois dígitos.

Lula (36,0%) vence (26,0%) e mantém distância de dois dígitos. Cenário 4: Lula (36,0%) está à frente de Tarcísio de Freitas (23,2%) e Ciro Gomes (9,7%).

Lula (36,0%) está à frente de (23,2%) e (9,7%). Cenário 5: mesmo sem ser candidato, Fernando Haddad aparece competitivo, com 20,6%, à frente de Flávio Bolsonaro (20,5%) e Ciro Gomes (14,9%).

Desempenho regional e perfil do eleitorado

Lula mantém vantagem expressiva no Nordeste, onde chega a 49,9% das intenções de voto em alguns cenários, e liderança equilibrada no Sudeste, onde varia entre 33% e 35%. Já Bolsonaro e seus aliados apresentam desempenho superior no Sul e no Centro-Oeste, regiões tradicionalmente mais conservadoras.

O levantamento também aponta que o presidente tem melhor desempenho entre eleitores com menor escolaridade e mulheres, enquanto os adversários crescem entre homens e evangélicos.

Lula vence todos no segundo turno

Nos simulados de segundo turno, Lula venceria qualquer adversário hoje. O petista tem 43,7% contra 43,1% de Jair Bolsonaro, dentro da margem de erro, mas em vantagem numérica. Contra os demais, a diferença é mais ampla:

Lula x Flávio Bolsonaro: 45,4% a 38,6%

45,4% a 38,6% Lula x Michelle Bolsonaro: 44,1% a 42,7%

44,1% a 42,7% Lula x Tarcísio de Freitas: 43,0% a 41,8%

A pesquisa mostra que, a menos de um ano e meio do início oficial da corrida presidencial, Lula mantém o favoritismo nacional e a dianteira em todos os cenários testados, consolidando-se como o principal nome para 2026.