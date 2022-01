Psol vive o momento crucial de sua história e terá que decidir rapidamente se apoia Lula ou se lança candidato próprio

Apoie o 247

ICL

247 – O Psol, partido fundado em junho de 2004, quando um grupo de parlamentares de esquerda divergiu da reforma da Previdência proposta pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vive hoje o momento crucial de sua história, em que terá que decidir se apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou se lança candidatura própria à presidência da República.

Depois de surfar na onda dos protestos de junho de 2013, que culminaram com o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e de lançar candidatos em todas as eleições presidenciais após sua criação, o Psol está prestes a decidir se apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 ou se aposta numa candidatura própria, com o deputado Glauber Braga (Psol-RJ). Uma terceira alternativa – que seria o apoio a Ciro Gomes, do PDT – claramente não tem apoio interno, o que ficou claro com a saída de David Miranda, que era suplente de Jean Wyllys e assumiu o mandato quando o parlamentar decidiu se exilar após sofrer ameaças de bolsonaristas. Miranda migrou para o PDT exatamente porque não tinha espaço no Psol para defender a adesão a Ciro, que, segundo a mais recente pesquisa PoderData, tem apenas 3% nas pesquisas. Mais do que isso, Miranda declarou que o Psol foi criado para se opor ao PT .

É exatamente aí que reside o drama existencial do Psol. Decorridos mais de cinco anos do golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a "oposição ao PT" provocou resultados desastrosos, com o empobrecimento do Brasil e de sua população. Não por acaso, o partido perdeu várias lideranças importantes que se aliaram ao Partido dos Trabalhadores ou migraram para legendas que hoje negociam o apoio a Lula. Jean Wyllys deixou o Psol em maio de 2021 e se filiou ao PT, acompanhando um movimento que havia sido iniciado por Marcia Tiburi em 2018 . Em novembro do ano passado, foi a vez de Leonel Brizola Neto . Dois meses antes, Douglas Belchior, líder da Coalizão Negra por Direitos, também trocou o Psol pelo PT , criticando a demora do partido em definir o apoio a Lula. Em junho do ano passado, o mais notório parlamentar do partido, Marcelo Freixo, trocou o Psol pelo PSB , para tentar viabilizar sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro, com apoio de Lula.

PUBLICIDADE

Restam hoje no Psol oito parlamentares: Áurea Carolina (Psol-MG), Fernanda Melchionna (Psol-RS), Glauber Braga (Psol-RJ), Ivan Valente (Psol-SP), Luiza Erundina (Psol-SP), Sâmia Bomfim (Psol-SP), Talíria Petrone (Psol-RJ) e Vivi Reis (Psol-PA). A indecisão vem corroendo o partido por dentro. Nome mais importante da legenda do ponto de vista eleitoral, Guilherme Boulos afirma que defenderá o apoio a Lula. Em entrevista à TV 247, Juliano Medeiros falou sobre esta possibilidade, desde que o programa tem maior clareza ideológica. Confira:

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE