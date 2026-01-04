PT convoca manifestação pela democracia para o dia 8 de janeiro

247 - O Partido dos Trabalhadores publicou neste domingo (4) uma mensagem para destacar que foram marcados para acontecer na próxima quinta-feira (8) os atos pela democracia. “Ocuparemos as ruas e a Praça dos Três Poderes, em Brasília, às 10h30, em frente ao Palácio do Planalto. Lembrar é resistir. Golpe nunca mais”, escreveu o PT na rede social X.

As mobilizações marcam os três anos dos atos golpistas de 2023, quando, em 8 de janeiro daquele ano, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Durante os atos terroristas, bolsonaristas entraram nas estruturas do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, e do Supremo Tribunal Federal. O STF já condenou 810 pessoas.

De acordo com dados apresentados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, relator das ações, das 810 condenações. Ainda tramitam 346 ações penais.

No STF, os atos golpistas fazem parte de uma investigação mais ampla, a da trama golpista, um plano feito antes dos atos do 8 de janeiro de 2023 e que resultou em 29 condenações anunciadas pela Corte.