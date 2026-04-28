Raio-X da pesquisa Atlas: conheça todos os detalhes e cenários

247 – A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg de abril de 2026 revela um cenário político aberto, mas com forte presença do presidente Lula como principal referência eleitoral do país. O levantamento, realizado entre os dias 22 e 27 de abril com 5.008 entrevistados em todo o Brasil, mostra que, mesmo em um ambiente polarizado, Lula mantém protagonismo tanto na intenção de voto quanto nos cenários de segundo turno.

Os dados indicam que o presidente permanece altamente competitivo, mesmo diante de um cenário adverso típico de governos em exercício. Na simulação de repetição da eleição de 2022, Lula aparece numericamente à frente de Jair Bolsonaro, com 45,2% contra 45%, em um empate técnico no limite da margem de erro.

Esse dado é relevante porque demonstra manutenção da base eleitoral que garantiu sua vitória anterior, mesmo após anos de desgaste político natural do exercício do poder.

Os desafios de Lula na pesquisa Atlas (Photo: Brasil 247)

Liderança sólida no primeiro turno

Nos cenários estimulados de primeiro turno com o presidente Lula como candidato, ele aparece na liderança com vantagem consistente.

No principal cenário testado:

Lula: 46,6%

Flávio Bolsonaro: 39,7%

Demais candidatos aparecem com índices bem inferiores

A diferença de quase 7 pontos percentuais indica uma posição confortável de liderança, reforçando Lula como principal polo político do país.

Além disso, a série histórica apresentada no levantamento mostra estabilidade das intenções de voto do presidente ao longo dos meses, o que sugere fidelidade do eleitorado.

Desempenho robusto em cenários de segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Lula apresenta desempenho competitivo e, em vários casos, lidera com margem relevante.

Destaques:

Contra Flávio Bolsonaro: empate técnico (47,5% a 47,8%)

Contra Jair Bolsonaro: vitória de Lula (48% a 46,8%)

Contra Romeu Zema: vitória de Lula (47,4% a 46,5%)

Contra Ronaldo Caiado: vitória de Lula (46,8% a 42,2%)

Contra Renan Santos: ampla vantagem de Lula (47,1% a 29,5%)

Os números mostram que Lula mantém competitividade contra todos os principais nomes da direita e centro-direita, com vantagem clara em cenários menos polarizados.

Transferência de votos fortalece campo governista

Quando o nome testado é Fernando Haddad, indicado como possível substituto do campo governista, o desempenho permanece competitivo, com 40,5% das intenções de voto no primeiro turno.

Isso sugere que o capital político do presidente Lula continua sendo um ativo relevante para o campo progressista, com capacidade de transferência de votos.

Base social consolidada

Os cruzamentos demográficos indicam que Lula mantém forte apoio em segmentos estratégicos da população, especialmente entre:

Eleitores de menor renda

Regiões como Nordeste

Grupos que já votaram nele anteriormente

Essa base consolidada ajuda a explicar a estabilidade dos números ao longo do tempo.

Comparativo direto reforça centralidade de Lula

Quando os entrevistados são questionados sobre qual cenário causa mais preocupação para o país, os resultados aparecem equilibrados:

Reeleição de Lula: 47,3%

Eleição de Flávio Bolsonaro: 45,4%

O dado mostra que Lula segue como figura central do debate político nacional, sendo o principal contraponto à direita.

Avaliação de governo e desafios

A pesquisa também aponta desafios, com aprovação de 46,8% e desaprovação de 52,5%. Ainda assim, o dado não impede o presidente de liderar ou empatar nos cenários eleitorais, indicando que há distinção entre avaliação de governo e decisão de voto.

Além disso, 42% avaliam o governo como ótimo ou bom, o que representa uma base relevante de apoio político.

Lula lidera percepção em áreas estratégicas

No comparativo por áreas de governo, o presidente aparece competitivo ou à frente em temas relevantes como:

Economia e inflação

Geração de empregos

Política externa

Educação e saúde

Esses resultados reforçam a percepção de capacidade administrativa em áreas centrais da vida nacional.

Protagonismo mantido e cenário aberto

O conjunto dos dados mostra que o presidente Lula permanece como o principal nome da política brasileira rumo a 2026. Mesmo diante de desafios na avaliação do governo, ele lidera o primeiro turno, vence diversos cenários de segundo turno e mantém uma base eleitoral sólida.

A pesquisa indica, portanto, que a disputa segue aberta, mas com Lula ocupando posição central e competitiva, confirmando sua relevância estratégica no cenário político nacional.