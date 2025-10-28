Renan Calheiros diz que projeto do IR pode ser votado essa semana

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou nesta terça-feira (28), em declarações a jornalistas, que trabalha com cinco cenários para a votação da proposta, do governo federal, que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até 5 mil reais por mês.

Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Calheiros disse que, de acordo com a projeção mais otimista, a votação pode ocorrer ainda nesta semana, caso se concretizem avanços em reuniões com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e líderes na Casa Alta.

Calheiros disse que há possibilidade de o relatório ser concluído esta semana. "Se apresentando nesta semana, se manda ao plenário e vota no mesmo dia, ou podemos deixar para votar na próxima semana", disse.