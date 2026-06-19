Trump reclama de Lula e chama brasileiro de "volátil"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta sexta-feira (19) suas críticas mais duras até agora ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classificando o líder brasileiro como "volátil".

“Não é sobre ser fã. Para ser sincero, não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas ele é uma pessoa diferente agora. Muito volátil. Assisti a um discurso dele. Foi muito volátil. E tudo bem. São tipos diferentes (de líderes)”, disse Trump em entrevista ao Axios, divulgada nesta sexta-feira (19).

Lula e Trump vêm entrando em rota de colisão.

Na quarta-feira, durante o G7 na França, o presidente brasileiro afirmou que Trump pode ter suas preferências eleitorais e ideológicas, mas deve respeitar a soberania das nações e não deve se meter nas eleições do Brasil.

As declarações de Lula ocorreram após Trump declarar que o Brasil se tornou um país um pouco agressivo e "politicamente perigoso".

Mais cedo, o governo Trump propôs novas tarifas sobre produtos brasileiros e classificou grupos criminosos do país como organizações terroristas, em articulação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal rival de Lula nas eleições de outubro.