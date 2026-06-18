Departamento de Estado dos EUA ataca o STF e acusa Corte de promover "lawfare" contra Eduardo Bolsonaro

247 - Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou à agência Reuters que a condenação de Eduardo Bolsonaro faz parte de um “padrão de perseguição e lawfare por parte dos tribunais brasileiros contra sua oposição política”.

O porta-voz acrescentou que “os debates políticos devem ser resolvidos por meio de eleições democráticas, e não por condenações”.

Eduardo Bolsonaro, que vem trabalhando para reunir apoio internacional para sua família, foi condenado na terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil por buscar interferência do governo Trump no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no ano passado.

Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quarta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem o direito de ter uma preferência eleitoral no Brasil, mas advertiu seu homólogo norte-americano a “não se meter” nas eleições deste ano.

Lula, que pretende disputar a reeleição no pleito de outubro, fez os comentários pouco depois de Trump dizer a jornalistas que o Brasil se tornou um país “um pouco difícil” e “politicamente perigoso”.

As declarações foram o mais recente capítulo das trocas de críticas e provocações que marcam a relação de altos e baixos entre os dois líderes, que estavam na Suíça na quarta-feira para o último dia da Cúpula do G7.