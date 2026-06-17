Eduardo Bolsonaro apela a Trump ‘para reimpor sanções contra o Brasil’ e ataca Alexandre de Moraes (vídeo)

247 - Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão no processo sobre coação judicial, o ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que volte a impor sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. As retaliações contra o magistrado defendidas pelo ex-parlamentar incluiriam o bloqueio de eventuais bens em território estadunidense e restrições para entrada nos EUA.

“Presidente Donald Trump, por favor, reimponha sanções contra esta figura autoritária. As mesmas pessoas que me perseguem hoje também desprezam tudo pelo que sua administração se posiciona: liberdade de expressão, democracia e o Estado de Direito”, afirmou o ex-parlamentar na rede social X, antigo Twitter.

O ex-parlamentar também divulgou um vídeo na plataforma. Na gravação, atacou Moraes, chamou o ministro de “ditador” e acusou o magistrado de perseguir adversários políticos. “O Supremo não quer seguir o procedimento correto. Tudo o que sei sobre esse caso chegou até mim pela imprensa”, declarou.

Condenação no STF e as acusações

A Primeira Turma do STF condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto. O colegiado também determinou o pagamento de 50 dias-multa, a perda do cargo de escrivão da Polícia Federal e a inelegibilidade por oito anos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou, em denúncia encaminhada ao Supremo, tentativa de interferência de Eduardo Bolsonaro no inquérito da trama golpista. O processo resultou na condenação de 29 pessoas pelo STF. Jair Bolsonaro (PL) recebeu a pena mais alta entre os condenados, de 27 anos e três meses de prisão.

Na Primeira Turma, os quatro ministros votaram pela condenação de Eduardo Bolsonaro: Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

O ex-parlamentar mora nos EUA desde o começo do ano passado. De acordo com a denúncia apresentada pela PGR, o deputado cassado usou articulações junto ao governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estimular sanções contra o Brasil em razão da investigação sobre a trama golpista.

No início de junho, os EUA defenderam um tarifaço de 25% sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao território estadunidense. A gestão trumpista também criticou o Pix e, mesmo sem provas, acusou o Brasil de adotar práticas desleais no comércio.

O que pode acontecer com Eduardo

Após a decisão do STF, Eduardo Bolsonaro pode ser detido. Para isso, o Brasil precisa fazer a solicitação e pode pedir a inclusão do deputado cassado na lista de procurados da Interpol. Como consequência, o ex-parlamentar poderia ser submetido a processo de extradição ou deportação.

Eduardo também fica inelegível por oito anos. O prazo começa a contar após o fim do cumprimento da pena. Como ele recebeu condenação de quatro anos e dois meses, a pena terminaria em 2030. O período de inelegibilidade acabaria em 2038.

Outro lado

Representando Eduardo Bolsonaro, o defensor público federal Esdras dos Santos Carvalho afirmou que o deputado cassado negou interferência na decretação das medidas do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Segundo Esdras, Eduardo realizou "interlocução política".

"Eduardo não teve poder de decisão sobre a política externa dos Estados Unidos, não integra o governo norte-americano e não exerce função pública naquele país", afirmou, conforme relato divulgado em matéria da Agência Brasil.

Residente nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro confirmou que buscará apoio em Trump para tentar reverter a decisão. O ex-parlamentar citou "Casa Branca", "Departamento de Justiça" e "Congresso americano" como instâncias às quais pretende recorrer em sua ofensiva contra a Justiça brasileira.