EUA devem alegar suposta parcialidade de Moraes para negar extradição de Eduardo Bolsonaro

247 - A possível alegação de parcialidade do ministro Alexandre de Moraes tende a ser um dos principais argumentos para tentar impedir, nos Estados Unidos, uma eventual extradição do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto.

As informações são da coluna de Raquel Landim, no Estadão. Segundo a publicação, Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, foi condenado nesta quarta-feira (16), por unanimidade, pela Primeira Turma do STF, sob a acusação de tentar coagir ministros da Corte no julgamento do golpe.

O ex-deputado atuou para influenciar o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a aplicar sanções contra o Brasil e contra magistrados do Supremo. A decisão da Primeira Turma considerou que a articulação política no exterior teve como objetivo pressionar integrantes do tribunal.

Um dos pontos centrais do julgamento foi a discussão sobre a atuação de Alexandre de Moraes no caso. O ministro votou pela condenação de Eduardo Bolsonaro mesmo sendo um dos alvos da Lei Magnitsky, aplicada pelo governo Trump. A defesa sustentou que essa circunstância poderia comprometer sua imparcialidade.

Moraes, no entanto, rejeitou a tese de impedimento. O ministro avaliou que as sanções financeiras impostas pela legislação norte-americana não seriam suficientes para afetar seu julgamento. Os demais ministros da Primeira Turma acompanharam esse entendimento e também afastaram o argumento apresentado pela defesa.

O tema, porém, pode ganhar novo peso caso o Brasil venha a solicitar a extradição de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Segundo a coluna, a tese da parcialidade de Moraes deverá ser utilizada para tentar convencer autoridades norte-americanas de que o ex-deputado não teve garantias suficientes no processo.

A publicação menciona ainda um precedente recente na Itália. A Corte Suprema de Cassação italiana negou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao considerar que Moraes ocupava simultaneamente a posição de “vítima” e “julgador”. Esse entendimento poderá ser citado como referência em eventual debate jurídico envolvendo Eduardo Bolsonaro.

Criminalistas ouvidos pela coluna também apontaram questionamentos sobre o mérito da condenação. Para esses especialistas, embora Eduardo Bolsonaro tenha contatos e influência em setores da política norte-americana, o crime de coação exigiria ameaça com uso de violência, o que, na avaliação deles, não teria ocorrido no caso.

A condenação de Eduardo Bolsonaro ocorre em meio a uma disputa política e jurídica de forte repercussão nacional. A atuação do ex-deputado nos Estados Unidos foi criticada por sua movimentação como uma tentativa de pressionar instituições brasileiras a partir de articulações externas.