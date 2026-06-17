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      Tarcísio chama condenação de Eduardo Bolsonaro de "injusta"

      Governador de São Paulo também afirmou que decisão do STF não compromete planos eleitorais do grupo bolsonarista

      Tarcísio de Freitas (menor destaque) e Eduardo Bolsonaro (Foto: Elizabeth Frantz/Reuters I Carla Carniel/Reuters )
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      247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (17) que considera injusta a condenação do ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de criticar a decisão, o governador minimizou eventuais reflexos da sentença sobre os projetos eleitorais do campo político alinhado a Jair Bolsonaro (PL).

      Segundo a CNN Brasil, Tarcísio declarou que ainda é necessário aguardar a publicação do acórdão e a apresentação do recurso pela defesa de Eduardo Bolsonaro antes de uma avaliação definitiva sobre o caso. O governador também disse concordar com os argumentos apresentados pelos advogados do ex-parlamentar.

      A Primeira Turma do STF condenou, nesta terça-feira (16), Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto, no processo sobre coação judicial por tentar interferir nos julgamentos da trama golpista. O colegiado também determinou o pagamento de 50 dias-multa, a perda do cargo de escrivão da Polícia Federal e a inelegibilidade por oito anos. 

      Tarcísio apoia argumentos da defesa

      Durante entrevista coletiva, o governador manifestou apoio à estratégia jurídica adotada pela defesa de Eduardo Bolsonaro e reforçou sua crítica à condenação. 

      "Eu acho que primeiro temos que aguardar o acórdão sair e temos que aguardar o recurso que a defesa vai protocolar. Eu faço meus os argumentos que a defesa apresentou, então acho que a condenação foi injusta e não prejudica em nada o transcurso da eleição do nosso grupo", declarou.

      Tarcísio descarta impacto eleitoral

      Tarcísio também procurou afastar a possibilidade de que a condenação de Eduardo Bolsonaro interfira nos planos eleitorais do grupo bolsonarista para as eleições de 2026. Segundo o governador, os projetos políticos em andamento seguem inalterados, inclusive aqueles relacionados a candidaturas ao Senado. "Não prejudica em nada o transcurso da eleição do nosso grupo, a eleição do Flávio, a eleição dos nossos senadores aqui", afirmou.

      Repercussão política

      A condenação de Eduardo Bolsonaro tem provocado intensa movimentação nos bastidores políticos. Enquanto aliados classificam a decisão como excessiva e defendem a apresentação de recursos, setores da oposição avaliam que o julgamento pode produzir consequências relevantes para o futuro político do ex-deputado.

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