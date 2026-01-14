Violência aparece como questão central para eleições, aponta Quaest

247 - A violência pública segue como a principal preocupação dos brasileiros no contexto das eleições presidenciais de 2026, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14).

De acordo com o levantamento, 31% dos entrevistados apontaram a violência como o principal problema do país, à frente de outras questões. O tema aparece em segundo lugar apenas entre eleitores classificados como “esquerda não lulista”, que demonstram maior preocupação com problemas sociais.

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 11 de janeiro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, a partir de 2.004 entrevistas.