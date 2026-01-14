Lula será reeleito com ou sem o clã Bolsonaro nas urnas, indica Quaest

247 - O presidente Lula (PT) aparece como favorito absoluto na disputa presidencial de 2026, liderando todos os cenários testados de primeiro e segundo turno, independentemente de quem seja o adversário. É o que aponta a mais recente rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (14), que também revela uma percepção consolidada entre os brasileiros de que o atual chefe do Executivo caminha para a reeleição, com ou sem a presença do clã Bolsonaro nas urnas.

O levantamento do instituto Quaest em parceria com a Genial Investimentos mostra que Lula vence todos os cenários estimulados de primeiro turno, superando nomes da direita tradicional e da família Bolsonaro. Segundo a pesquisa, o presidente também aparece à frente em todas as simulações de segundo turno, reforçando a leitura de que sua posição eleitoral é sólida no cenário atual .

A pesquisa também investigou a percepção do eleitorado sobre quem vencerá a eleição presidencial. A maioria dos entrevistados afirmou acreditar que Lula será reeleito, independentemente do adversário apresentado. Para 56% dos eleitores, Lula será reeleito se o adversário for algum membro da família Bolsonaro. Mesmo se o adversário não tiver o sobrenome 'Bolsonaro', para 45% o presidente sairá vencedor. Neste último caso, os que acreditam na derrota de Lula somam 43%.

A pesquisa foi realizada entre 8 e 11 de janeiro e ouviu presencialmente 2.004 brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.