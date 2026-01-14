Para 34%, Flávio usa pré-candidatura para negociar soltura de Bolsonaro

247 - Uma parcela significativa do eleitorado brasileiro vê com ceticismo o lançamento da pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). De acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (14), 34% dos entrevistados avaliam que o movimento do parlamentar não tem como objetivo central disputar o Palácio do Planalto, mas sim servir como instrumento de negociação política relacionada à situação jurídica de seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa, divulgada pelo instituto Genial/Quaest na rodada de janeiro de 2026, mostra que mais de um terço dos ouvidos acredita que Flávio não pretende levar a candidatura até o fim. Para esse grupo, a iniciativa estaria associada à tentativa de obter algum tipo de acordo ou vantagem política, percepção que ganha força diante das próprias declarações do senador nos últimos meses .

Em 9 de dezembro de 2025, Flávio Bolsonaro afirmou que sua candidatura presidencial seria “irreversível”. A declaração foi feita em entrevista concedida na sede da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro está preso. Dias antes, porém, o senador havia afirmado que sua tentativa de concorrer ao Planalto teria um “preço”, o que gerou forte repercussão negativa.

Diante das críticas, Flávio tentou recuar e esclarecer o sentido de sua fala. Segundo ele, a motivação central de sua postura estaria diretamente ligada à defesa do pai. “Foi um ato que começou no final da manhã [a declaração], e eu falei até o fim da noite qual era o meu preço. E o meu preço é o Bolsonaro livre, e nas urnas. Ou seja, não tem preço. Essa é a conclusão. Vamos explicar, porque parece que eu estou me colocando à venda, e não é isso”, afirmou o senador. O discurso, no entanto, não foi suficiente para afastar as desconfianças.

A mesma pesquisa indica que 54% do eleitorado acredita que Flávio Bolsonaro levará a candidatura adiante até o fim do processo eleitoral. Outro segmento expressivo entende que a pré-candidatura pode ser abandonada ao longo do caminho, dependendo do desenrolar das negociações políticas.