Brasil pode se tornar o maior produtor de cannabis do mundo, diz pesquisadora da Embrapa

247 - O Brasil tem potencial para se tornar o maior produtor de cannabis do mundo, segundo relatou a pesquisadora Daniela Bittencourt, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, à Istoé Dinheiro. A instituição recebeu, no fim de 2025, autorização da Anvisa para estruturar um programa de pesquisa de longo prazo voltado ao melhoramento genético da planta para fins medicinais e produção de fibras. Inspirada pelo sucesso obtido com a soja — que transformou o Cerrado em uma potência agrícola — a pesquisadora vê a cannabis como uma nova fronteira econômica para o país.

“A cannabis tem tudo para ser a nova soja para o Brasil, que tem potencial para ser o maior produtor de cânhamo do mundo”, diz Bittencourt.

As pesquisas buscam desenvolver variedades adaptadas às condições climáticas brasileiras e explorar múltiplos usos da planta, que vão além do setor medicinal, incluindo fibras têxteis, cosméticos, uso veterinário e recuperação de solos degradados. O projeto envolve cinco unidades da Embrapa em diferentes regiões do país para avaliar o cultivo em variados climas, já que fatores como luminosidade e temperatura influenciam diretamente a produção de THC.

“O limite de 0,3% de THC estabelecido pela regulamentação representa um desafio para a estabilidade genética da planta nas condições climáticas do Brasil. Fatores como clima, luminosidade e temperatura podem interferir diretamente na quantidade de THC produzida pela planta. O cultivo em um ambiente controlado (indoor), com controle de fotoperíodo, é uma forma de mitigar essas dificuldades”, explica ela.

Financiado pela Finep com R$ 13,2 milhões, o programa prevê ao menos 12 anos de pesquisas, desde o desenvolvimento das sementes até os produtos finais. A iniciativa inclui a criação de um banco de germoplasma, infraestrutura de cultivo e sistemas de segurança exigidos pela regulamentação. A produção de cânhamo com baixo teor de THC é vista como o principal potencial para o agronegócio em larga escala, enquanto o cultivo medicinal deverá ocorrer em áreas menores e mais controladas, consolidando a base de uma futura cadeia produtiva completa no país.