Na ExpoCannabis, Embrapa promove os potenciais do cânhamo industrial

247 - A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) participará de uma mesa técnica na ExpoCannabis 2025, em São Paulo, dedicada ao tema dos múltiplos usos em potencial do cânhamo industrial no Brasil.

Além de abastecer setores como o têxtil, o alimentício, a construção civil e o farmacêutico, o cânhamo é considerado um insumo estratégico da economia verde, com aplicações em fibras, sementes, biomateriais, bioplásticos e suplementos. Em escala global, esse mercado deve atingir US$ 100 bilhões até 2026, de acordo com estimativas da organização inglesa Prohibition Partners.

Mesmo com clima favorável, solos amplamente estudados e uma das cadeias agrícolas mais estruturadas do mundo, o Brasil segue de fora do mercado, que já é realidade em mais de 60 países.

Na ExpoCannabis, que começa nesta sexta-feira (14), na São Paulo Expo, a Embrapa apresenta o HempTech Brasil, projeto desenvolvido em parceria com a Assessoria de Estratégia da empresa, a Embrapa Clima Temperado, o Instituto Ficus e a The Green Hub.

A instituição também realiza uma palestra técnica sobre avanços científicos e desafios regulatórios para o desenvolvimento do cânhamo industrial no país. O HempTech Brasil inclui o Observatório Embrapa de Tendências sobre Cannabis no Agronegócio e a Plataforma de Inovação Aberta HempTech, que conecta startups, empresas e pesquisadores no co-desenvolvimento de soluções para o setor.